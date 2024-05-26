الأحد، 18 ذو القعدة 1445 ، 26 مايو 2024

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شرطة مكة تضبط 3 وافدين بتأشيرة زيارة لترويجهم حملات حج وهمية

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المتهمين
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أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، أنها تمكنت من القبض على وافدين ارتكبوا مخالفات تستوجب العقوبة.

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ضبط 3 وافدين لترويجهم حملات حج وهمية

وأوضح حساب الأمن العام على منصة "إكس، أن شرطة مكة، بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة، ضبطت 3 وافدين بتأشيرة زيارة لترويجهم حملات حج وهمية.


وأكدت أن الوافدين روجوا لحملات حج وعمرة وهمية ومضللة تضمنت توفير سكن ونقل للحجاج مخالفي أنظمة وتعليمات الحج ممن لا يحملون تصاريح بالحج؛ بغرض النصب والاحتيال.
وبينت أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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