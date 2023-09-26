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منها جازان وعسير.. "الحصيني" يُحذر من أمطار ورياح على عدة مناطق

حالة مطرية
حالة مطرية متوقعة
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حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني اليوم الثلاثاء، من فرصة هطول أمطار متفاوتة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة على عدد من مناطق المملكة.اضافة اعلان

أمطار غزيرة وحبات البرد

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أنه يتوقع تساقط أمطار متفاوتة ومتفرقة من مكان إلى آخر، من خفيفة لشبه غزيرة، وحبات برد على أجزاء  من مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة.


حالة مطرية ورياح مغبرة

وأضاف أن الحالة المتوقعة  تمتد - إن شاء الله - إلى تهامة وأجزاء من منطقة المدينة، وأجزاء متفرقة من اليمن وسلطنة عمان والإمارات وتُسبق برياح نشطة ومغبرة.


سيول وأمطار ورياح على هذه المناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

وأضاف المركز أن هذه الحالة تكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات منطقة المدينة المنورة.


الدفاع المدني يطالب بأخذ الحيطة والحذر

فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على عدد من مناطق المملكة، مشددة على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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