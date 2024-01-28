الأحد، 16 رجب 1445 ، 28 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

إحباط تهريب 270 كجم من القات المخدر في جازان

حرس الحدود - السعودية
حرس الحدود
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أحبطت دوريات حرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب 270 كيلوجراما من نبات القات المخدر.

حرس الحدود بجازان تحبط تهريب 270 كجماضافة اعلان


وأوضح حرس الحدود، أنه تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

الإطاحة بمروجي السموم في جدة:


في وقت سابق، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان، تهريب (270) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة لترويجه (2.9) كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).

وقالت إنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة.

طرق الإبلاغ عن وقائع المخدرات:


وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية.

وخصصت كذلك رقم 999 في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

اقرأ أيضا

ضبط 3 مواطنين بالمنطقة الشرقية.. دخلوا مناطق محظورة بحثاً عن الفقع

الحج والعمرة: خاصية إضافة المرافقين في تطبيق «نسك» غير متاحة للزائرين

عاجل.. توقعات بمنخفض قطبي يبدأ خلال أيام.. وطقس شديد البرودة وثلوج شمال المملكة

مشاهد تسر الناظرين.. الصمان تتحول إلى مروج بلون البنفسج بعد هطول الأمطار

عمليات نوعية لـ "مكافحة المخدرات" تطيح بمروجي السموم في جازان وجدة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الحرب على المخدرات 4:19 م السبت، 27 يناير 2024

الإطاحة بمقيمين ومواطنين في المنطقة الشرقية لترويجهم 20 ألف قرص مخدر

المديرية العامة المخدرات 6:06 م الأربعاء، 24 يناير 2024

في الرياض وجازان والشرقية .. الإطاحة بمروجي السموم قبل توزيعها

القات المخدر - جازان - المخدرات 6:29 م الإثنين، 22 يناير 2024

حرس الحدود يحبط تهريب كمية ضخمة من المخدرات في جازان

المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الحرب على المخدرات 10:53 م السبت، 13 يناير 2024

في عسير وجدة .. الإطاحة بمروجي السموم قبل توزيعها

اقرأ أيضا

البنك المركزي
5:00 م السبت، 27 يناير 2024

عاجل.. موعد ورابط التقديم في ابتعاث البنك المركزي برواتب تنافسية

المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الحرب على المخدرات
4:19 م السبت، 27 يناير 2024

الإطاحة بمقيمين ومواطنين في المنطقة الشرقية لترويجهم 20 ألف قرص مخدر

وظائف - عاملين - موظفين
4:17 م السبت، 27 يناير 2024

في الرياض وأبها.. البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية بالمناطق يعلن عن وظائف شاغرة

رياح متربة 4
3:19 م السبت، 27 يناير 2024

حتى السادسة مساءً.. تنبيه من الأرصاد لسكان منطقة حائل

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

صلاة الفجر في المسجد الحرام
1:53 ص الأحد، 28 يناير 2024

عاجل.. الأحد 16 رجب.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

الراتب - ريال 0 عملة
12:46 ص الأحد، 28 يناير 2024

عاجل.. بدء إيداع رواتب القطاع الحكومي مضافًا لها العلاوة السنوية

جبل اللوز الثلوج
11:56 م السبت، 27 يناير 2024

عاجل.. الأرصاد: انخفاض الحرارة بمعظم أنحاء المملكة وتساقط الثلوج على هذه المنطقة

الضمان الاجتماعي المطور
10:57 م السبت، 27 يناير 2024

عاجل.. طريقة وخطوات تقديم اعتراض على نتيجة أهلية الضمان الاجتماعي

المؤسسة العامة للتأمينات الاحتماعية
8:58 م السبت، 27 يناير 2024

عاجل.. "التأمينات" تكشف عن حالة يتم فيها إنهاء نشاط المنشأة تلقائيًا

منصة اعتماد
7:00 م السبت، 27 يناير 2024

عاجل.. في دقيقة واحدة.. طريقة ورابط الاستعلام عن رواتب العاملين بالقطاع الحكومي عبر "اعتماد"