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الإطاحة بمقيمين ومواطنين في المنطقة الشرقية لترويجهم 20 ألف قرص مخدر

المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الحرب على المخدرات
مكافحة المخدرات
أ أ
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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين من الجنسية المصرية ومواطنين بالمنطقة الشرقية؛ لترويجهم 20,000 قرص من مادة الأمفيتامين المخدر,

مكافحة المخدرات تقبض على مقيمين ومواطنين بالشرقية:اضافة اعلان


وأوضحت أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

إحباط تهريب 43 كيلوجرامًا من مادة الحشيش


في  وقت سابق، أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة جازان، أنه بالتنسيق مع المديرية العامة لحرس الحدود، فقد تم القبض على مقيمين من الجنسية اليمنية.

وأوضحت أنه تم ضبط المتهمين لتهريبهما 43 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

 وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

ضرورة الإبلاغ عن مهربي المخدرات


وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

كما خصصت الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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