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حرس الحدود يحبط تهريب كمية ضخمة من المخدرات في جازان

القات المخدر - جازان - المخدرات
إحباط تهريب قات مخدر
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تمكنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان , من إحباط تهريب 115 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.اضافة اعلان

إحباط تهريب كمية ضخمة من المخدرات


وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

وبالأمس، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (370) كيلوغرامًا من نبات القات المخدر.

إحباط ترويج إمفيتامين مخدر بالقصيم

كما قبضت دوريات الأمن بمنطقة القصيم على مواطن لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

حرس الحدود بجازان

وفي وقت سابق، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب (195) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

إحباط تهريب أقراص  مخدرة


من جهتها، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة الحدود الشمالية، لترويجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي أقراصًا خاضعة لتنظيم التدول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

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