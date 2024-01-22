حرس الحدود يحبط تهريب كمية ضخمة من المخدرات في جازان

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تمكنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان , من إحباط تهريب 115 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص. اضافة اعلان





إحباط تهريب كمية ضخمة من المخدرات



إحباط ترويج إمفيتامين مخدر بالقصيم



حرس الحدود بجازان



إحباط تهريب أقراص مخدرة

