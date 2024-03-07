إحباط تهريب 21450 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.. والإطاحة بمروج مخدرات في جازان

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أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب (21450) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.



مواطن يروج القات المخدر:

مخالف لنظام البيئة:

الجهات الأمنية: