الإثنين، 13 شوال 1445 ، 22 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

مدير الأمن العام يرأس اجتماع قيادة قوات أمن الحج

2024-04-22_21-09-35
مدير الأمن العام يرأس اجتماع قيادة قوات أمن الحج
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook


 رأَس معالي مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية للحج الفريق محمد بن عبدالله البسامي في مقر الأمن العام بمدينة الرياض، اليوم، اجتماع قيادة قوات أمن الحج.اضافة اعلان

اجتماع قيادة قوات أمن الحج

 ونقل معاليه تحيات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا للمجتمعين، وبحث معهم استعدادات قيادات قوات أمن الحج لتنفيذ مهامها في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة للمحافظة على أمن وسلامة ضيوف بيت الله الحرام وتسهيل وتيسير أدائهم لنسكهم.
 وأكد أهمية تضافر الجهود لاستكمال الترتيبات الميدانية كافة ورفع مستوى الجاهزية والإعداد لتنفيذ الخطط بالمستوى الذي ينسجم مع ما توفره المملكة من إمكانات لخدمة ضيوف الرحمن وتيسير جميع السبل للمحافظة على أمنهم وسلامتهم.
 واستعرض الفريق البسامي خلال الاجتماع الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية والمساندة وسبل تنفيذها، والأنظمة التقنية في جميع الخدمات التي تقدمها قوات أمن الحج.





 

اقرأ أيضا

اعتبارًا من 27 أبريل.. التصريح ببدء تشغيل خطوط شرق الصين برحلات منتظمة بين المملكة والصين

عاجل.. وزارة الحج تكشف عن الحد الأدنى للسن المعتمد في تسجيل حج 1445هـ

عاجل.. المدينة والرياض في المقدمة.. توقعات جديدة بزيادة هطول أمطار غزيرة على كافة مناطق المملكة

إعادة تسيير رحلات شركة طيران ناس لمطار الجوف

"فنادق وشقق مخدومة".. غلق 67 مرفق ضيافة سياحيًّا في عدد من مدن المملكة.. لهذا السبب

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أمطار المملكة 12:12 ص الجمعة، 19 أبريل 2024

الأرصاد: أمطار غزيرة وسيول وبرد وصواعق رعدية على 3 مناطق تستمر لساعات

خادم الحرمين -. تواصل.. 2:47 م الأربعاء، 17 أبريل 2024

تحت رعاية خادم الحرمين.. انطلاق مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن بدورتها الـ44 في صفر

وزارة الحج والعمرة 11:07 ص الأحد، 14 أبريل 2024

عاجل ورسميًا.. انتهاء سريان صلاحية تأشيرة العمرة في هذا التاريخ

حقيبة إسعافية 10:37 ص الثلاثاء، 26 مارس 2024

توفير 30 حقيبة إسعافية بأعلى المواصفات لخدمة المعتمرين والزوار بالحرم المكي