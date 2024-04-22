مدير الأمن العام يرأس اجتماع قيادة قوات أمن الحج

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رأَس معالي مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية للحج الفريق محمد بن عبدالله البسامي في مقر الأمن العام بمدينة الرياض، اليوم، اجتماع قيادة قوات أمن الحج.



اجتماع قيادة قوات أمن الحج



ونقل معاليه تحيات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا للمجتمعين، وبحث معهم استعدادات قيادات قوات أمن الحج لتنفيذ مهامها في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة للمحافظة على أمن وسلامة ضيوف بيت الله الحرام وتسهيل وتيسير أدائهم لنسكهم.وأكد أهمية تضافر الجهود لاستكمال الترتيبات الميدانية كافة ورفع مستوى الجاهزية والإعداد لتنفيذ الخطط بالمستوى الذي ينسجم مع ما توفره المملكة من إمكانات لخدمة ضيوف الرحمن وتيسير جميع السبل للمحافظة على أمنهم وسلامتهم.واستعرض الفريق البسامي خلال الاجتماع الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية والمساندة وسبل تنفيذها، والأنظمة التقنية في جميع الخدمات التي تقدمها قوات أمن الحج.









