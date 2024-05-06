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تقلبات جوية.. الدفاع المدني يدعو سكان هذه المناطق إلى توخي الحذر

أمطار غزيرة
أمطار غزيرة
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أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الاثنين، تحذيرًا لسكان الرياض والشرقية من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة.اضافة اعلان


أمطار رعدية على الرياض وهذه المناطق

ودعت إلى الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.

ضرورة البقاء في أماكن آمنة

وشددت على أهمية الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وضرورة البقاء في أماكن آمنة.


تقلبات جوية وأمطار وجريان السيول

 وأوضحت أن هذه المناطق ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد، ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.


أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة والغبار

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران.

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