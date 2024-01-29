حيل ماكرة.. دوريات الأمن تُفاجئ تجار السموم وتحبط مخططانهم بهذه المناطق

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استمرارًا
للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات
الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.
إحباط
تهريب 170 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر ففي
منطقة جازان، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان
تهريب 170 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.
وأكد أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
ضبط
مخالف ومقيم من الجنسية اليمنية في جدةوفي
منطقة مكة، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالف لنظام أمن الحدود
ومقيم من الجنسية اليمنية بمحافظة جدة لترويجهما أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول
الطبي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة.
ضرورة
الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدراتوتهيب
الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن
أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وبينت أن ذلك يتم من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.