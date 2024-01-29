حيل ماكرة.. دوريات الأمن تُفاجئ تجار السموم وتحبط مخططانهم بهذه المناطق

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استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق. اضافة اعلان





إحباط تهريب 170 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر



ضبط مخالف ومقيم من الجنسية اليمنية في جدة



ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

