الإثنين، 24 رجب 1445 ، 05 فبراير 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

تحذير مهم من "أبشر".. "إذا جاءتك هذه المكالمة"

بطاقة الهوية الوطنية - ابشر - الاحوال المدنية
أبشر
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حذّرت منصة "أبشر" من التجاوب مع أي متصل يطلب بيانات الهوية الرقمية أو الحساب في "أبشر".

نصب واحتيال:

وقالت المنصة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، :" احذر التجاوب مع أي متصل يطلب بيانات  هويتك الرقمية "حسابك في أبشر" أو بيانات حساباتك البنكية.. لا تشارك ولا كلمة".اضافة اعلان

ومؤخرًا، أعلنت منصة أبشر عن تفاصيل خدمة تسجيل العنوان الوطني عبر حساب المستفيد في المنصة بخطوات سهلة ويسيرة.
وقالت منصة أبشر، عبر حسابها في منصة إكس : "الآن عبر منصة أبشر ، يمكنك تسجيل عنوانك الوطني بكل سهولة".

طريقة تنفيذ الخدمة:


- الدخول إلى موقع منصة أبشر ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي
- اختيار الخدمات العامة
- اختيار خدمة العنوان الوطني

وكانت منصة أبشر، قد كشفت اليوم الخميس، عن الإجراءات المطلوبة لاستخراج إقامة بدل فاقد لأحد العمال.

إجراءات استخراج إقامة بدل فاقد لأحد العمال

وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، خلال ردها على سؤال يقول:" عندي عامل فقد إقامته ما هي الإجراءات المطلوبة لاستخراج إقامة بدل فاقد"، أنه يمكن استخراج إقامة بدل فاقد للعمال، وذلك على النحو التالي:
1 - إرسال طلب عبر خدمة تواصل الجوازات.
2 - الدخول إلى هويتك الرقمية من خلال منصة أبشر أفراد (من هنا).
3 - من خلال تبويب خدماتي النقر على خدمات - الجوازات - تواصل.

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