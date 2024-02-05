تحذير مهم من "أبشر".. "إذا جاءتك هذه المكالمة"

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حذّرت منصة "أبشر" من التجاوب مع أي متصل يطلب بيانات الهوية الرقمية أو الحساب في "أبشر".





نصب واحتيال:



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طريقة تنفيذ الخدمة:



إجراءات استخراج إقامة بدل فاقد لأحد العمال



وقالت المنصة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، :" احذر التجاوب مع أي متصل يطلب بيانات هويتك الرقمية "حسابك في أبشر" أو بيانات حساباتك البنكية.. لا تشارك ولا كلمة".ومؤخرًا، أعلنت منصة أبشر عن تفاصيل خدمة تسجيل العنوان الوطني عبر حساب المستفيد في المنصة بخطوات سهلة ويسيرة.وقالت منصة أبشر، عبر حسابها في منصة إكس : "الآن عبر منصة أبشر ، يمكنك تسجيل عنوانك الوطني بكل سهولة".- الدخول إلى موقع منصة أبشر ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي- اختيار الخدمات العامة- اختيار خدمة العنوان الوطنيوكانت منصة أبشر، قد كشفت اليوم الخميس، عن الإجراءات المطلوبة لاستخراج إقامة بدل فاقد لأحد العمال.وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، خلال ردها على سؤال يقول:" عندي عامل فقد إقامته ما هي الإجراءات المطلوبة لاستخراج إقامة بدل فاقد"، أنه يمكن استخراج إقامة بدل فاقد للعمال، وذلك على النحو التالي:1 - إرسال طلب عبر خدمة تواصل الجوازات.2 - الدخول إلى هويتك الرقمية من خلال منصة أبشر أفراد (من هنا).3 - من خلال تبويب خدماتي النقر على خدمات - الجوازات - تواصل.