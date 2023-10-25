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أمطار غزيرة.. شاهد السيول تجري أنهارًا بالسلمي في حائل

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سيول السلمي
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وسط أجواء متقلبة وطقس غير مستقر، جرت اليوم السيول أنهارًا نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار على السلمي بأبها في حائل.اضافة اعلان

سيول جارية ف السوداء بأبها

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت محافظة السلمي  بحائل لسيول جارية نتيجة أمطار غزيرة ورياح نشطة.

أمطار وسيول على معظم مناطق المملكة
في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
وأضاف المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.
وذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، القصيم، حائل، المدينة المنورة، وأجزاء من الحدود الشمالية، وكذلك على مناطق جازان، وعسير، والأجزاء الشرقية من منطقة نجران "خرخير".

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر
فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على من ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.



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