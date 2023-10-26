شاهد.. الأمطار والسيول غرب الرفيعة في الصمان

أ أ

وسط أجواء متقلبة وطقس غير مستقر، حوّلت مياه الأمطار والسيول شمال أم الهيمان الصلب غرب الرفيعة بالصمان إلى أنهار جارية. اضافة اعلان





سيول جارية في الصمان



أمطار رعدية غزيرة مع جريان السيول



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



أين تقع هضبة الصمان؟





عضوالمجموعة الجنوبي٢٠٠٠عبدالله البرغش الصمان الان مباشر هذا الصباح سيل في بعض المناطق الضيقه وليس عام هذا شمال ام الهيمان الصلب غرب الرفيعه ٤٠ كم اطيب ماشفت ومتوجه الان الى حسناء السبق باذن الله. س ٨.٤٥ صباح الخميس ١١ ربيع اخر ١٤٤٥ #الصمان عضوالمجموعة الجنوبي٢٠٠٠عبدالله البرغش pic.twitter.com/9VtoneRJHm October 26, 2023

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت الرفيعة بالصمان لسيول جارية نتيجة أمطار غزيرة ورياح نشطة.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، الشرقية وتشمل الأجزاء الجنوبية "صحراء الربع الخالي".في حين تتهيأ فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، نجران والمدينة المنورة.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.والصـمان هي هضبة مستطيلة تقع في شرق شبه الجزيرة العربية وتمتد الهضبة من الربع الخالي جنوباً حتى الحدود العراقية شمالاً، ويسمى القسم الجنوبي من الصمان بالصلب والشمالي بالصمان وغالبًا ما يقع الخلط بينهما.



