شاهد.. الأمطار والسيول غرب الرفيعة في الصمان

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وسط
أجواء متقلبة وطقس غير مستقر، حوّلت مياه الأمطار والسيول شمال أم الهيمان الصلب غرب
الرفيعة بالصمان إلى أنهار جارية.
سيول
جارية في الصمان
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل
الاجتماعي، كيف تعرضت الرفيعة بالصمان لسيول جارية نتيجة أمطار غزيرة ورياح نشطة.
أمطار رعدية غزيرة
مع جريان السيول
وفي تقريره عن
حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول
أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.
مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، الشرقية وتشمل الأجزاء الجنوبية "صحراء الربع الخالي".
في حين تتهيأ فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، نجران والمدينة المنورة.
الدفاع المدني
يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر
فيما دعا
الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم
مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول
الأمطار.
أين تقع هضبة
الصمان؟
والصـمان هي هضبة مستطيلة تقع في شرق شبه الجزيرة العربية
وتمتد الهضبة من الربع الخالي جنوباً حتى الحدود العراقية شمالاً، ويسمى القسم الجنوبي
من الصمان بالصلب والشمالي بالصمان وغالبًا ما يقع الخلط بينهما.
الصمان الان مباشر هذا الصباح سيل في بعض المناطق الضيقه وليس عام هذا شمال ام الهيمان الصلب غرب الرفيعه ٤٠ كم اطيب ماشفت ومتوجه الان الى حسناء السبق باذن الله. س ٨.٤٥ صباح الخميس ١١ ربيع اخر ١٤٤٥ #الصمان— مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) October 26, 2023
عضوالمجموعة الجنوبي٢٠٠٠عبدالله البرغش pic.twitter.com/9VtoneRJHm