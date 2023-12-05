أمين عام مجلس التعاون: أبارك للمملكة فوز الرياض باستضافة معرض إكسبو 2030

أ أ

قال أمين عام مجلس التعاون الاستاذ جاسم محمد البديوي، إنه يبارك للمملكة فوز الرياض باستضافة معرض إكسبو 2030.





فوز المملكة دليل على مكانتها الدولية المرموقة اضافة اعلان



القمة الخليجية الـ44



ظروف استثنائية



وفي كلمة له خلال انطلاق أعمال ، أكد أن فوز المملكة باستضافة المعرض الدولي (إكسبو 2030) دليل على مكانتها الدولية المرموقة وقدرتها العالية والاحترافية في تنظيم مثل هذه الفعاليات العالمية وتمتعها بالإمكانيات والبنية التحتية لاستضافة مثل هذه الفعاليات، مما يدل على التخطيط والرؤية المستقبلية للمملكة لاستضافة الأحداث والفعاليات العالمية.ويبحث القادة الخليجيون في قمتهم الـ44 في الدوحة، اليوم عددًا من القضايا أبرزها تعزيز التنسيق السياسي والأمني والاقتصادي بين دول المجلس، علاوة على تطورات الأحداث في قطاع غزة.وتأتي القمة الخليجية في ظل ظروف استثنائية تشهدها المنطقة، مع استئناف إسرائيل حربها على غزة بعد هدنة دامت أيامًا قليلة، كانت قد تحققت بوساطة قطرية مصرية أميركية.وتبذل دول مجلس التعاون الخليجي جهودًا دبلوماسية لوقف الحرب على غزة، وكان من بينها استضافة الرياض "القمة العربية الإسلامية" في نوفمبر الماضي. وحل عادل للقضية الفلسطينية".