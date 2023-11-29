عاجل.. فرحة المواطنين بفوز المملكة بـ "إكسبو 2030" تكتسح تويتر

أ أ

منذ أن أعلن المكتب الدولي للمعارض، عن فوز الرياض باستضافة معرض "إكسبو 2030"، متقدمة بفارق 90 صوتًا على إيطاليا وكوريا، والفرحة تعم البلاد. اضافة اعلان





فوز الرياض في مواجهة بوسان وروما



ترسيخ الدور الريادي للمملكة



استعراض أهم الابتكارات والإنجازات



الرياض تدعو العالم لاستشراف المستقبل



فيديو عن عاصمة المستقبل



اختيار الرياض انحياز للمستقبل



الهلال الأحمر السعودي: استكمالا لمسيرة الإنجازات



ثقل المملكة الدولي يظهر في نسبة التصويت



وحصدت الرياض 119 صوتًا مقابل 29 لبوسان و17 لروما، أي أنها فازت بثلثي الأصوات الـ 165، حسب نتائج المكتب الدولي للمعارض.ورفع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء التهنئة للملك سلمان بن عبد العزيز، بمناسبة فوز المملكة باستضافة "إكسبو 2030"، وفقًا لـ "واس".كما عبر ولي العهد عن شكره للدول التي صوتت لملف المملكة، وكذلك للدولتين المنافستين.وقال بهذه المناسبة: "يأتي فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو 2030 ترسيخًا لدورها الريادي والمحوري والثقة الدولية التي تحظى بها، الذي يجعل منها وجهة مثالية لاستضافة أبرز المحافل العالمية، حيث يعد معرض إكسبو واحدًا منها".أصداء الفوز كانت واضحة للغاية على منصة "إكس" حيث سيطرت التغريدات تحت عنوان "العالم يختار الرياض" على فعاليات المنصة في المملكة.كتب فارس بن خليف الحسني في صحيفة "مال": "يعكس النجاح الساحق في حصد 119 صوت بفوز السعودية على استضافة معرض اكسبو 2030 ضد كلا من كوريا وإيطاليا، حجم الجهود المبذولة في إعداد الملف السعودي وقوة حضوره عالميًا بدعم من القيادة الحكيمة وتضافر جهود الشعب المحب لهم.وقال: العالم يختار الرياض لأنها وباختصار فرصة اللقاء لتستعرض أهم ابتكاراتها وإنجازاتها لما قد تسهم هذه الابتكارات في تغيير بوصلة الاهتمام البشرية والتي تحمل ذاك التأثير الرئيس على البيئة والمجتمع العالمي.وغردت وزارة الصناعة والثروة المعدنية على الفوز بقولها: الرياض تدعو العالم لاستشراف المستقبلأما قناة الإخبارية فقد نشرت فيديو بعنوان العالم يختار الرياض ويحتوى "عاصمة المستقبل" وملتقى الحضارات والثقافات لتكون وجهته عام 2030 في معرض إكسبو الدولي.ورأى الكاتب هادي اليامي في مقال غرد به على صفحته :"بوضوح كامل وبمنتهى الشفافية قال العالم كلمته، وانحاز إلى المستقبل، وأعلن اختياره للمملكة العربية السعودية لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030.وهو ما مثّل تتويجا لجهود سنوات طويلة من البذل المتواصل والعطاء المستمر والتخطيط السليم، قدّم فيها أعضاء الفريق العامل في هذا الملف عصارة تجاربهم وخلاصة خبراتهم، وسكبوا نتائج معارفهم ومهاراتهم ليقدموا للعالم ملفا متكاملا أبهر جميع من حظي بمشاهدته.وانتزع إعجاب المتخصصين الذين وقفوا مشدوهين وهم يرون كيف أن الطموح السعودي قادر على فعل العجائب وتطويع المستحيل وتحقيقه على أرض الواقع.وجاء على صفحة هيئة الهلال الأحمر السعودي: استكمالًا لمسيرة من الإنجازات، المملكة تنجح في استضافة إكسبو 2030وكتب مغرد باسم عبد الإله المالكي: مكانة المملكة وثقلها الدولي اتضح البارحة بشكل واضح لكل دول العالم وشعوبها من خلال التصويت بنسبة ساحقة غير مسبوقة باستضافة الرياض معرض إكسبو..