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وزير الخارجية يشارك في الاجتماع التحضيري للدورة الـ 44 للمجلس الأعلى الخليجي

وزير الخارجية السعودي 0 فيصل
وزير الخارجية
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شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في أعمال الاجتماع الـ 158 للمجلس الوزاري التحضيري للدورة الـ 44 للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد في عاصمة دولة قطر الدوحة.اضافة اعلان

وزير الخارجية في قطر:

ورأس الاجتماع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وذلك بمشاركة أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي.

مجلس التعاون الخليجي:

وجرى خلال الاجتماع، بحث عددٍ من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي صدرت عن القمة الـ(43) بمدينة الرياض، وكذلك المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، بالإضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة.

حضر الاجتماع، صاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

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