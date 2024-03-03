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أمير القصيم يكرم الأمن العام بجائزة صناعة المحتوى في نسختها الثالثة

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أمير القصيم يكرم مدير الأمن العام
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كرم أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، مديرية الأمن العام بجائزة صناعة المحتوى في نسختها الثالثة، لفرع التغطية الإعلامية المميزة للفعاليات الوطنية.اضافة اعلان

مدير الأمن العام:

وسلم أمير المنطقة، الجائزة، لمدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، وذلك خلال الحفل الذي أقيم مؤخرا لتكريم الفائزين بجائزة صناعة المحتوى بنسختها الثالثة، بحضور المسؤولين وممثلي الوزارات، بمقر الإمارة في مدينة بريدة.

من جانبه، نوّه مدير الأمن العام بما تلقاه المديرية وكافة القطاعات الأمنية من دعم لا محدود واهتمام كبير من قبل القيادة الحكيمة، ومتابعة حثيثة من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، مقدما شكره لأمير منطقة القصيم على هذا التكريم، الذي يعد نتاجاً للعمل المميز المستمر من جميع الزملاء لمواكبة التطور في مختلف المجالات.

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