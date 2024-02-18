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أمير القصيم يكشف سبب افتتاح هيئة الغذاء والدواء بالمنطقة

أمير القصيم
أمير القصيم
أ أ
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كشف أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، سبب أهمية افتتاح فرع الهيئة العامة للغذاء والدواء بالقصيم.

وأوضح خلال استقباله في الإمارة اليوم الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، يرافقه مدير فرع الهيئة بالمنطقة طلال السلوم، أن ذلك لما تتميز به المنطقة من كثرة المنتجات الزراعية والمناشط الحيوية.اضافة اعلان

ضمان سلامة الغذاء والدواء للإنسان:


وأضاف :" وليكون ضمن منظومة الأدوار المتكاملة للجهات المعنية بالمنطقة، لضمان سلامة الغذاء والدواء للإنسان، والحيوان، وسلامة المستحضرات الحيوية والكيميائية، وكذلك المنتجات الإلكترونية التي تمس صحة الإنسان، وتحقيق مستهدفات جودة الحياة انطلاقاً من رؤية المملكة 2030، مشيداً بجهود ومنجزات الهيئة وتحقيق مراكز متقدمة في مجال الغذاء والدواء إقليمياً وعالمياً".

واستمع أمير منطقة القصيم إلى شرح من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء عن جهود وأعمال الهيئة وأنشطتها وبرامجها في المنطقة، لضمان سلامة الغذاء والدواء، والأجهزة الطبية وتوفرها، ودور الهيئة في تعزيز الجانب الوقائي والتوعوي لدى المواطنين والمقيمين في ما يتعلق بسلامة الغذاء والدواء.

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