الخميس، 01 جمادى الثانية 1445 ، 14 ديسمبر 2023

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أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير بندر بن محمد بن سعود الكبير

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صلاة الميت
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أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على صاحب السمو الأمير بندر بن محمد بن سعود الكبير آل سعود - رحمه الله - بجامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.اضافة اعلان

حضور صلاة الميت


وأدى الصلاة مع سموه، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن.
وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير متعب بن ثنيان بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير تركي بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن.
وصاحب السمو الملكي الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، وصاحب السمو الأمير خالد بن سعود بن خالد بن محمد، وصاحب السمو الأمير محمد بن سعود بن خالد بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عيّاف نائب وزير الدفاع.
كما أدى الصلاة مع سموه، صاحب السمو الأمير فهد بن محمد بن سعود الكبير، وصاحب السمو الأمير سعود بن محمد بن سعود الكبير، وصاحب السمو الأمير خالد بن محمد بن سعود الكبير، وصاحب السمو الأمير سلمان بن محمد بن سعود الكبير، وصاحب السمو الأمير سعد بن محمد بن سعود الكبير، وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن محمد بن سعود الكبير، وصاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن سعود الكبير، وصاحب السمو الأمير تركي بن بندر بن محمد بن سعود الكبير، وصاحب السمو الأمير محمد بن بندر بن محمد بن سعود الكبير، وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن بندر بن محمد بن سعود الكبير، وعدد من أصحاب السمو الأمراء والمسؤولين وجمع من المواطنين.

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