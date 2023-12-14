الخميس، 01 جمادى الثانية 1445 ، 14 ديسمبر 2023

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أخبار السعودية.. مفاجأة بشأن ظهور نتائج فحص الزواج وتسجيل الأرامل والمطلقات في الإسكان التنموي

أخبار السعودية
أخبار السعودية
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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير بندر بن عبد الله بن تركي بن عبد العزيز بن تركي آل سعود
أعلن الديوان الملكي، اليوم الخميس، عن وفاة والدة صاحب السمو الأمير بندر بن عبد الله بن تركي بن عبد العزيز بن تركي آل سعود.

تجرّد من الحنان.. مواطن يتخلص من حياة ابنته بهذه الطريقة البشعة
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل حداً بأحد الجناة في منطقة الرياض، فيما يلي نصه:

"النيابة": السجن سنة وغرامة 100 ألف ريال لمواطن ارتكب جرائم المعلوماتية
أعلنت النيابة العامة، اليوم الخميس، أنها قررت السجن سنة وغرامة 100 ألف ريال لمواطن قام بمخالفة نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

تنبيه مهم لسفارة المملكة في ماليزيا لجميع المواطنين.. ما الأمر؟
أصدرت سفارة المملكة لدى ماليزيا تنبيهًا عاجلًا لجميع المواطنين القادمين إلى كولالمبور.

طريقة التسجيل في الإسكان التنموي للأرامل والمطلقات 1445
تتيح وزارة الإسكان، خدمة الحصول على وحدات سكنية عبر مبادرة الإسكان التنموي للمطلقات والأرامل.

بالمدة والشروط.. مفاجأة بشأن موعد ظهور نتائج فحص ما قبل الزواج
كشفت وزارة الصحة أن المدة المستغرقة لإصدار نتيجة فحص الزواج، حتى ظهور النتيجة تحتاج من أسبوع لأسبوعين على الأكثر، وذلك في المراكز الحكومية.

الجوازات: لا يُشترط تغيير جواز السفر ولكن عليك الالتزام بهذه الشروط
أكدت المديرية العامة للجوازات على أنه لا يلزم تغيير جواز السفر الحالي، ويشترط ألا تقل صلاحيته مدة عن 3 أشهر للسفر للدول العربية و6 أشهر لبقية الدول.

شهادة معتمدة.. "المالية" تطرح 8 دورات مجانية عن بُعد لكافة الفئات
أعلنت وزارة المالية بالتعاون مع منصة دروب عن توفر 8 دورات تدريبية مجانية عن بُعد في مسار المحاسبة المالية للرجال والنساء عبر برنامج وزارة المالية لإدارة ونقل المعرفة، مع شهادات معتمدة على النحو التالي:

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