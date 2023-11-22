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أمير منطقة الرياض يؤدي صلاة الميت على سعد السديري

صلاة الميت
صلاة الميت
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أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على سعد بن ناصر بن سعد السديري - رحمه الله - وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.اضافة اعلان

حضور صلاة الميت
وأدى الصلاة مع سموه، صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير نواف بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن, وصاحب السمو الأمير تركي بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الأمير خالد بن ثنيان بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن نائب وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي محافظ الدرعية.
كما أدى الصلاة معالي الأستاذ تركي بن خالد السديري، وأبناء الفقيد ناصر، وفيصل، ومنصور، وعدد من أصحاب السمو الأمراء والمسؤولين.

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