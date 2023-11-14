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جامعة الطائف تُعلق الدراسة بكافة الفروع بسبب الطقس

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جامعة الطائف
أ أ

أعلنت جامعة الطائف تعليق الدراسة في فترة الدراسة المسائية بالحوية وكافة الفروع بسبب تقلبات الطقس والأحوال الجوية.
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وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أن ذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.


تعليق الدراسة المسائية في جامعة الطائف

وبينت في بيان لها نشرته على حسابها في منصة "إكس"، أن حرصًا على سلامة طلبة الجامعة وأعضاء الهيئة الأكاديمية، و بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، فقد تم تحويل فترة الدراسة المسائية اليوم الثلاثاء  بدءً من الساعة الـ 1:00 مساءً.
وأكدت أن الدراسة ستكون عن بُعد عبر منصَّة "البلاك بورد" في جامعة الطائف بالحوية وكافة الفروع الأخرى.


أمطار رعدية على هذه مكة والمدينة وهذه المناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك.

وتمتد الحالة إلى أجزاء من مناطق حائل، القصيم، المدينة المنورة ومكة المكرمة، كما ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة ومكة المكرمة، تمتد إلى المدينة المنورة.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.


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