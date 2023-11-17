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شاهد.. قوة العصف المطري من سحابة الرياض الغزيرة

يغيبؤ
سحابة الرياض
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بالتزامن مع الحالة المطرية التي تشهدها الرياض ومناطق مختلفة من المملكة، شهدت سماء الرياض تكوّن سحابة غزيرة محملة بالأمطار.اضافة اعلان

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل، كيف تكونت السحب الغزيرة وغطت سماء الرياض وسط تحذيرات من تساقط مطري وجريان السيول.


أمطار رعدية على الشرقية وضباب في 6 مناطق 

في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من المنطقة الشرقية مع انخفاض في درجات الحرارة.
في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، والباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.


الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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