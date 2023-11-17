شاهد.. قوة العصف المطري من سحابة الرياض الغزيرة

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بالتزامن مع الحالة المطرية التي تشهدها الرياض ومناطق مختلفة من المملكة، شهدت سماء الرياض تكوّن سحابة غزيرة محملة بالأمطار.
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل، كيف تكونت السحب الغزيرة وغطت سماء الرياض وسط تحذيرات من تساقط مطري وجريان السيول.
#الاكثر_تداول— طقس (@tqqs) November 17, 2023
📍شاهد شدة الهطول في سحابة
شمال #الرياض
الخميس ٢ جمادى الأول ١٤٤٥هـ
16 نوفمبر 2023 م#وسم_1445
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أمطار رعدية على الشرقية وضباب في 6 مناطق في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من المنطقة الشرقية مع انخفاض في درجات الحرارة.
في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، والباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.
🔴 تغذية بصرية😍 👌— طقس (@tqqs) November 17, 2023
سحابة #الرياض الغزيرة
الخميس ٢ جمادى الأول ١٤٤٥هـ
16 نوفمبر 2023 م#وسم١٤٤٥
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