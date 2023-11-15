اليوم وغدًا.. تحذيرات من حالة مطرية على مكة وهذه المناطق

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حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، من حالة مطرية قوية على أجزاء ومناطق من المملكة.





أمطار متوقعة خلال الـ 36 ساعة القادمة اضافة اعلان



حالة مطرية متفاوتة على مكة وعسير والباحة وجازان



أمطار غزيرة وجريان السيول بهذه المناطق



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



أوضح على حسابه في منصة "إكس"، أنه خلال “ ٣٦ ” ساعة القادمة من اليوم الأربعاء وحتى صباح الخميس، أنه يتوقع تساقط أمطار غزيرة على أجزاء من مناطق مكة والقصيم والرياض والشرقية والجوف والشمالية وحائل.وأضاف أن الأمطار المتوقعة ستكون متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة مع حبات برد مع فرصة سيول، وغزيرة على أجزاء من بين الليث ومكة وشرق جدة، تمتد الأمطار على أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.وبين أن الحالة تكون على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، الجوف، والحدود الشمالية، تمتد إلى أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من منطقتي جازان، عسير.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.