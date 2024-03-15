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أمطار ليلية غزيرة.. شاهد قوة السيول بين الزلفي والمجمعة بالرياض

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سيول الرياض
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استمرار للحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، شهدت منطقة الرياض تساقط أمطار غزيرة أدت لجريان سيل طيب في أعالي شعيب مرخ بين الزلفي والمجمعة.اضافة اعلان

جريان السيول بين الزلفي والمجمعة بالرياض

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، قوة سيل طيب في أعالي شعيب مرخ بين الزلفي والمجمعة مع تقلبات جوية على منطقة الرياض.

أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

وأوضح أن الحالة متوقعة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، الحدود الشمالية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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