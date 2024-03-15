أمطار ليلية غزيرة.. شاهد قوة السيول بين الزلفي والمجمعة بالرياض

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استمرار
للحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، شهدت منطقة
الرياض تساقط أمطار غزيرة أدت لجريان سيل طيب في
أعالي شعيب مرخ بين الزلفي والمجمعة.
جريان
السيول بين الزلفي والمجمعة بالرياضوأظهرت
مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، قوة سيل طيب في أعالي شعيب
مرخ بين الزلفي والمجمعة مع تقلبات جوية على منطقة الرياض.
أمطار
رعدية مصحوبة بزخات من البردوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لاتزال
مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.
📍 سيل طيب في أعالي شعيب مرخ بين #الزلفي و #المجمعة— طقس (@tqqs) March 15, 2024
الجمعة ٥ #رمضان ١٤٤٥هـ
15 مـارس 2024م
من | مازن ابوغانم
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وأوضح أن الحالة متوقعة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، الحدود الشمالية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.