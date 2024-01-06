عاجل.. محلل بـ "الأرصاد" يكشف طقس الرياض هذا الأسبوع ويتوقع انخفاض الحرارة..

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كشف
محلل الطقس عادل قازنلي، أن الأجواء المتوقعة على العاصمة الرياض هذا الأسبوع.
طقس الرياض في ثاني أيام إجازة الفصل الدراسي الثانيوأوضح
في تصريحات لنشرة التاسعة بـ "الإخبارية"، أن أجواء العاصمة الرياض
متوقع أن تكون مستقرة مع انخفاض درجات الحرارة إلى سبع درجات.
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واضاف أن ذروة انخفاض درجات الحرارة على الرياض تكون فجر يوم الثلاثاء القادم حتى الأربعاء، قم تبدأ تتجانس الكتلة الهوائية لتتدرج الحرارة إلى العشرينات في فترة وسط النهار.
فيديو | كيف سيكون طقس الرياض هذا الأسبوع؟— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 5, 2024
محلل الطقس عادل قازنلي يجيب لـ #نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/5gVDnB4col