عاجل.. محلل بـ "الأرصاد" يكشف طقس الرياض هذا الأسبوع ويتوقع انخفاض الحرارة..

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كشف محلل الطقس عادل قازنلي، أن الأجواء المتوقعة على العاصمة الرياض هذا الأسبوع.





طقس الرياض في ثاني أيام إجازة الفصل الدراسي الثاني اضافة اعلان



أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأوضح في تصريحات لنشرة التاسعة بـ "الإخبارية"، أن أجواء العاصمة الرياض متوقع أن تكون مستقرة مع انخفاض درجات الحرارة إلى سبع درجات.واضاف أن ذروة انخفاض درجات الحرارة على الرياض تكون فجر يوم الثلاثاء القادم حتى الأربعاء، قم تبدأ تتجانس الكتلة الهوائية لتتدرج الحرارة إلى العشرينات في فترة وسط النهار.وكان المركز الوطني للأرصاد توقع استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطةعلى أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، وتمتد الى المدينة المنورة، وأنه لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على القصيم، حائل، الجوف، والحدود الشمالية.فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار، والبقاء في أماكن آمنة، وعدم المجازفة بعبور الأودية عند جريانها، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه.