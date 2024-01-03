أمطار رعدية.. الدفاع المدني يدعو سكان هذه المناطق إلى توخي الحذر

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أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، تحذيرًا لسكان عدد من مناطق المملكة من حالة مطرية مع تقلبات جوية متوقعة.





الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة والحذر اضافة اعلان



استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية



أمطار وسيول وضباب على الرياض ومعظم المناطق



رياح نشطة وزخات من البرد وانخفاض درجات الحرارة



ودعت على حسابها في منصة "إكس"، سكان مناطق جازان والرياض والقصيم إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.وشددت على ضرورة الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض، والقصيم.

ويلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.







تحذير من هطل ثلجي على مناطق شمال المملكة



فيما حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من حالة مطرية مع هطل ثلجي على مناطق شمال المملكة، وتقلبات جوية تستمر لعدة أيام قادمة.