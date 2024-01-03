الأربعاء، 21 جمادى الثانية 1445 ، 03 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

أمطار رعدية.. الدفاع المدني يدعو سكان هذه المناطق إلى توخي الحذر

أمطار غزيرة
الدفاع المدني
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، تحذيرًا لسكان عدد من مناطق المملكة من حالة مطرية مع تقلبات جوية متوقعة.

الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة والحذراضافة اعلان

ودعت على حسابها في منصة "إكس"، سكان مناطق جازان والرياض والقصيم إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.


استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية

وشددت على ضرورة الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة.

أمطار وسيول وضباب على الرياض ومعظم المناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

رياح نشطة وزخات من البرد وانخفاض درجات الحرارة

وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض، والقصيم.

ويلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.


تحذير من هطل ثلجي على مناطق شمال المملكة

فيما حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من حالة مطرية مع هطل ثلجي على مناطق شمال المملكة، وتقلبات جوية تستمر لعدة أيام قادمة.

اقرأ أيضا

عاجل.. طريقة تمديد تأشيرة خروج وعودة عبر أبشر لمن هم داخل أو خارج المملكة

بحيرات.. شاهد ماذا فعلت السيول والأمطار بشوارع جازان؟

تجري أنهارُا.. شاهد قوة سيول السحيمي والوعالي شمال الأرطاوية بالرياض

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. قيمة الدعم الإضافي وبشرى حول اكتشافات الذهب الجديدة

لا تتطلب الخبرة.. "أرامكو" للشراكات الإستراتيجية تطرح وظائف شاغرة بالرياض

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الدفاع المدني 4:40 م الخميس، 28 ديسمبر 2023

أمطار غزيرة.. الدفاع المدني يدعو سكان مكة والمدينة إلى توخي الحذر

أمطار غزيرة على عسير 1:08 م الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023

إنذار أحمر.. "الأرصاد" يحذر سكان مكة من أمطار غزيرة لـ 9 مساءً

تعليق الدراسة 11:06 ص الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023

عاجل.. تعليم مكة: تعليق الدراسة بجميع المدارس المسائية والليلية بهذه المحافظات

أمطار المملكة 2:34 م الخميس، 07 ديسمبر 2023

لـ 9 مساءً.."الأرصاد" يُحذر سكان هذه المناطق من أمطار وسيول وأتربة

اقرأ أيضا

DST_1683604_3044723_59_2_2022012619133645
8:47 ص الأربعاء، 03 يناير 2024

لـ4 أشهر.. إغلاق طريق "الدمام – الرياض" اليوم لأعمال الصيانة

مطار الملك عبد العزيز
8:17 ص الأربعاء، 03 يناير 2024

الطيران المدني تلزم الشركات المشغّلة للمطارات بوضع خرائط الضوضاء

GC5CY5sWQAAcxJU
8:10 ص الأربعاء، 03 يناير 2024

شاهد.. أمطار الخير تتساقط صباحًا على الجبيل الصناعية بالشرقية

الرياض
8:01 ص الأربعاء، 03 يناير 2024

"المسند" يُطمئن سكان الرياض حول درجة الحرارة في يناير

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

13-02-23-80109028
1:04 م الأربعاء، 03 يناير 2024

عاجل.. طريقة الاستعلام عن التأمين الصحي عبر منصة أبشر برقم الهوية 1445

أمطار غزيرة وسيول
12:24 م الأربعاء، 03 يناير 2024

تحذير عاجل من عواصف رعدية وأمطار وسيول على هذه المناطق لـ 11 مساءً

أبشر
11:17 ص الأربعاء، 03 يناير 2024

عاجل.. طريقة تمديد تأشيرة خروج وعودة عبر أبشر لمن هم داخل أو خارج المملكة

سكن مجاني2
10:09 ص الأربعاء، 03 يناير 2024

عاجل.. "سكني" يوضح أسباب حرمان الزوج من القرض بعد الموافقة عليه

أهم 10
9:59 ص الأربعاء، 03 يناير 2024

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. قيمة الدعم الإضافي وبشرى حول اكتشافات الذهب الجديدة

حساب المواطن
9:05 ص الأربعاء، 03 يناير 2024

عاجل.. بعد تمديده لمدة عام.. كم يبلغ الدعم الإضافي من حساب المواطن؟