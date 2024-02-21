الأربعاء، 11 شعبان 1445 ، 21 فبراير 2024

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"الحصيني" يُحذّر من حالة ممطرة تستمر لأيام مع دفء بالأجواء بجميع المناطق

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حالة الطقس
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حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من حالة ممطرة تستمر لعدة أيام بمناطق مختلفة من المملكة.

حالة الطقس المتوقعة من الأربعاء للسبتاضافة اعلان

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أنه متوقع اليوم الأربعاء أن يطرأ ارتفاع تدريجي في الحرارة ذروته نهاية الأسبوع، ومقدار الارتفاع بين ست إلى سبع درجات مئوية "ارتفاع مؤقت".
وأشار إلى أن الأجواء تبقى من تميل للحرارة إلى معتدلة نهارًا ولطيفة أول الليل، باردة فجرًا على معظم المناطق وتزداد البرودة شمالًا، عدا سواحل البحر الأحمر خاصة الوسطى والجنوبية منه ومكة، حارة نهارًا لطيفة ليلاً.


حالة ممطرة تستمر عدة أيام

وأشار إلى أن الحالة في المملكة ممطرة تستمر عدة أيام، وهي الحالة الممطرة التاسعة لعام 1445هـ.
وتكون على أجزاء من الشمالية والشرقية وشمال الوسطى وأجزاء متفرقة من الغربية والجنوبية من المملكة، متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة وأحيانًا غزيرة وحبات برد.


رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

وعن طقس يوم غد الخميس، توقع الحصيني أن تنشط الرياح من خفيفة إلى متوسطة مع هبات شبه قوية على أجزاء من المناطق الوسطى والغربية والشمالية والشرقية والجنوبية.
وطالب بالابتعاد عن المناطق الرملية، مع ارتداء ملابس شتوية خفيفة في المناطق الوسطى والشرقية وشرق الغربية والجنوبية والمرتفعات خاصة خارج المدن.


 هبات شبه قوية على أجزاء من هذه المناطق

وتوقع أن تنشط الرياح يوم الجمعة من خفيفة إلى متوسطة مع هبات شبه قوية على أجزاء من المناطق الوسطى والغربية وشمال الشرقية وشرق الجنوبية من المملكة، لكن أقل من الخميس من ناحية النشاط، ولا مانع من التنزه.

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