بالفيديو.. الأمطار تهطل بغزارة على حي الشهداء بالمدينة

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بالتزامن مع الحالة الجوية والطقس غير المستقر بأجواء المملكة،
شهد حي الشهداء بالمدينة المنورة هطول كميات غزيرة من الأمطار غزيرة مصحوبة بتساقط
البرد.
أمطار غزيرة بحي الشهداء في المدينةوأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي،
كيف شهدت المدينة خاصة حي الشهداء تساقط أمطار غزيرة مع تناثر البرد وهبوب رياح
هابطة.
🔴 فيديو— طقس (@tqqs) November 14, 2023
امطار حي الشهداء #المدينه_المنورة
الثلاثاء ٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ
14 نوفمبر 2023 م#وسم١٤٤٥
من | احمد الحسيني
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سيول وأمطار رعدية ورياح نشطةوفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني
للأرصاد، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة
بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية،
الجوف وتبوك.
وتمتد الحالة إلى أجزاء من مناطق حائل، القصيم، المدينة المنورة ومكة المكرمة، كما ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة ومكة المكرمة، تمتد إلى المدينة المنورة.