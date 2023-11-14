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بالفيديو.. الأمطار تهطل بغزارة على حي الشهداء بالمدينة

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أمطار المدينة
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بالتزامن مع الحالة الجوية والطقس غير المستقر بأجواء المملكة، شهد حي الشهداء بالمدينة المنورة هطول كميات غزيرة من الأمطار غزيرة مصحوبة بتساقط البرد.
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أمطار غزيرة بحي الشهداء في المدينة

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف شهدت المدينة خاصة حي الشهداء تساقط أمطار غزيرة مع تناثر البرد وهبوب رياح هابطة.

سيول وأمطار رعدية ورياح نشطة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك.

وتمتد الحالة إلى أجزاء من مناطق حائل، القصيم، المدينة المنورة ومكة المكرمة، كما ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة ومكة المكرمة، تمتد إلى المدينة المنورة.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.


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