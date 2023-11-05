الآن.. شاهد أمطار الطائف مع سيول وادي الأخضر بطريق "تبوك - المدينة"

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مع استمرار الحالة المطرية والجو المتقلب التي تشهده المملكة، جرت صباح
اليوم، السيول المتدفقة نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار على الطائف ومكة وحائل
والمدينة وتبوك.
امطار غرب #الطائف_الان pic.twitter.com/7RRRbOz8Yt— طقس الغربية (@tags_algharbiuh) November 5, 2023
وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف هطلت الأمطار بغزارة في حائل والطائف، مع جريان سيول وادي الأخضر بطريق "تبوك - المدينة".
أمطار وسيول على حائل والرياض ومكة والمدينة وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني
للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
🔴 فيديو— طقس (@tqqs) November 5, 2023
سيول وادي الاخضر
طريق تبوك المدينة
الأحد ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ
5 نوفمبر 2023 م#وسم١٤٤٥
رصد | ماجد العامري
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