الآن.. شاهد أمطار الطائف مع سيول وادي الأخضر بطريق "تبوك - المدينة"

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مع استمرار الحالة المطرية والجو المتقلب التي تشهده المملكة، جرت صباح اليوم، السيول المتدفقة نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار على الطائف ومكة وحائل والمدينة وتبوك. اضافة اعلان



أمطار وسيول على حائل والرياض ومكة والمدينة





سيول وادي الاخضر

طريق تبوك المدينة

الأحد ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ

5 نوفمبر 2023 م

رصد | ماجد العامري

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. pic.twitter.com/AGzEpOcwke 🔴 فيديوسيول وادي الاخضرطريق تبوك المدينةالأحد ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ5 نوفمبر 2023 م #وسم١٤٤٥ رصد | ماجد العامري November 5, 2023

أمطار وسيول على 12 منطقة



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف هطلت الأمطار بغزارة في حائل والطائف، مع جريان سيول وادي الأخضر بطريق "تبوك - المدينة".وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، تبوك، الجوف، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.