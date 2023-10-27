أمطار غزيرة وبردية قوية شرق مكة المكرمة (فيديو)

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جراء طقس غير مستقر، تساقطت، مساء اليوم الجمعة، أمطار غزيرة مع تكون بردية قوية، وتساقط حبات البرد على شرق مكة المكرمة.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل، كيف تعرض شرق مكة لبردية قوية مع هطول كميات غزيرة من الأمطار.





أمطار رعدية غزيرة مع جريان السيول



سماء غائمة وسحب ممطرة على الرياض والقصيم



أمطار وسيول ورياح نشطة



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



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وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد بأن تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة.وأوضح المركز أن هذه الحالة يتخللها سحب رعدية ممطرة، مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي القصيم والرياض.في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.