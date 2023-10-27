أمطار غزيرة وبردية قوية شرق مكة المكرمة (فيديو)

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جراء طقس غير مستقر، تساقطت، مساء اليوم الجمعة، أمطار غزيرة مع
تكون بردية قوية، وتساقط حبات البرد على شرق مكة المكرمة.
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل، كيف تعرض شرق مكة لبردية قوية مع هطول كميات غزيرة من الأمطار.
أمطار رعدية غزيرة مع جريان السيولوفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز
الوطني للأرصاد بأن تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة.
سماء غائمة وسحب ممطرة على الرياض والقصيموأوضح المركز أن هذه الحالة يتخللها سحب رعدية ممطرة،
مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من
منطقتي القصيم والرياض.
أمطار وسيول ورياح نشطةفي حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة
تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية
الأفقية.
الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذرفيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول
أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في
أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.
🔴 فيديو— طقس (@tqqs) October 27, 2023
امطار وبردية شرق #مكه_المكرمة
الجمعة ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ
27 أكتوبر 2023 م#وسم١٤٤٥ #نحيطكم_بأجوائكم
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