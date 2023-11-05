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صباح اليوم.. شاهد جريان السيول غرب الدلم بالرياض

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سيول الدلم بالرياض
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مع استمرار الحالة المطرية والجو المتقلب التي تشهده المملكة، جرت صباح اليوم الأحد، السيول المتدفقة نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار على محافظات منطقة الرياض.اضافة اعلان

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول نتيجة هطول الأمطار بغزارة على محافظة الدلم.

أمطار وسيول على الرياض ومكة والمدينة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

 


أمطار وسيول على 12 منطقة

وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، تبوك، الجوف، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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