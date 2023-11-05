صباح اليوم.. شاهد جريان السيول غرب الدلم بالرياض

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مع استمرار الحالة المطرية والجو المتقلب التي تشهده المملكة، جرت صباح اليوم الأحد، السيول المتدفقة نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار على محافظات منطقة الرياض. اضافة اعلان



وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول نتيجة هطول الأمطار بغزارة على محافظة الدلم.





أمطار وسيول على الرياض ومكة والمدينة



وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

أمطار وسيول على 12 منطقة



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر





سيل شعيب سويس غرب نعجان شمال غرب

جنوب

الأحد ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ

5 نوفمبر 2023 م

من | فهد الخالدي

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. pic.twitter.com/BY3VI2EC6b 🔴 فيديوسيل شعيب سويس غرب نعجان شمال غرب #الدلم جنوب #الرياض الأحد ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ5 نوفمبر 2023 م #وسم١٤٤٥ من | فهد الخالدي November 5, 2023

وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، تبوك، الجوف، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.