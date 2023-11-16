أمطار الرياض.. جريان السيول بالمجمعة وشرق أشيقر (فيديوهات)

أ أ

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وثقت حالة من التقلبات الجوية على مدن ومحافظات منطقة الرياض.

ووثق مقطع فيديو هطول أمطار غزيرة وجريان السيول على محافظة المجمعة بمنطقة الرياض، كما وثق مقطع فيديو آخر جريان السيول شرق أشيقر، بعد هطول الأمطار الغزيرة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد. اضافة اعلان





توقعات حالة الطقس



حركة الرياح السطحية



🔴 فيديو مباشر

سيول شمال مبايض

شرق #المجمعة

الخميس ٢ جمادى الأول ١٤٤٥هـ

16 نوفمبر 2023 م#وسم١٤٤٥

من | حمد السلوم

.

. pic.twitter.com/6wXjk1Zdk6 — طقس (@tqqs) November 16, 2023

#شاهد سيل شعيب العب يصب في العكرشية / الحمادة شمال شرق #أشيقر

الخميس ٢ جمادى الأولى ١٤٤٥هـ

رصد : @marfa11111 pic.twitter.com/X0DBkILYgq — FAHAD (@FAHAD_1322) November 16, 2023

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية ،الرياض والقصيم.كما ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، في حين لا يستبعد تشكل الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وحائل، يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، تصل إلى أكثر من 60 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين.مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج ومائج مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.