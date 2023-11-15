شاهد.. أمطار غزيرة غرب القصيم وشرق الطائف

وثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار الخير على أحياء جنوب محافظة عقلة الصقور غرب القصيم ، وأيضا على أحياء شمال شرق الطائف.
وأظهرت مقاطع فيديو أجواء ماطرة على أحياء غرب القصيم وشمال شرق الطائف، خلال الساعات القليلة الماضية، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.
أمطار غزيرة وسيول
يأتي ذلك في ظل حالة من التقلبات الجوية تشهدها محافظة جدة، والعديد من المدن والمحافظات في منطقة مكة المكرمة.
في سياق متصل، أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، تنبيهًا من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة.
وأوضح المركز أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول على محافظات، “العاصمة المقدسة العرضيات وجدة والليث والكامل وخليص والخرمة والمويه ورنية وتربة “.
تقلبات جوية
وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.
وبين أن الحالة تكون على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، الجوف، والحدود الشمالية، تمتد إلى أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.
أمطار على عشيرة شمال شرق #الطائف— FAHAD (@FAHAD_1322) November 15, 2023
الأربعاء ١ جمادى الأولى ١٤٤٥هـ
رصد : سلمان علي العتيبي
عبر : @3wa9f1 pic.twitter.com/QsNm2NKdvB
#شاهد أمطار وخيرات جنوب محافظة #عقلة_الصقور غرب #القصيم— FAHAD (@FAHAD_1322) November 15, 2023
الأربعاء ١ جمادى الأولى ١٤٤٥هـ
رصد : @abunaayf12345 pic.twitter.com/6H2e6Zbo9J