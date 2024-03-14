مساء الجمعة.. انطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الرابعة عبر منصة إحسان

أ أ

بموافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ تنطلق بمشيئة الله تعالى الحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الرابعة عبر المنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان"، مساء يوم غد الجمعة الساعة 10:30 مساءً.



الحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الرابعة "إحسان":

التبرع من خلال قنوات رسمية:

13 جهة حكومية تشرف على إحسان:

ويأتي ذلك امتداداً لرعايته الكريمة ـ رعاه الله ـ للعمل الخيري وتعظيم أثره خلال شهر رمضان المبارك ابتغاءً لمرضاة الله تعالى.وأوضح الرئيس التنفيذي للمنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان" المهندس إبراهيم بن عبدالله الحسيني، أن إطلاق الحملة يتزامن مع شهر الخير والإحسان الذي يتضاعف فيه الأجر والثواب من الله تعالى وفيه تبرز أعمال التكافل المجتمعي وهي فرصة للمحسنين للإقبال على التبرع، مثمنًا ما تحظى به المنصة من دعم لا محدود من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ لتقوم بدورها الخيري في المملكة على أكمل وجه.وبين أن الحملة الوطنية للعمل الخيري تعمل وفق حوكمة تسهم في تمكين المجتمع من التبرع من خلال قنوات رسمية وموثوقة للخدمات والبرامج التي تقدمها منصة "إحسان" على مدار العام لمختلف المجالات الخيرية والتنموية، بالإضافة إلى فرص التبرع لصندوق إحسان الوقفي الذي يهدف إلى توفير فرص الوقف المستدام للمحسنين واستثمار مبالغ التبرع وصرف العائد منها على أوجه البر في أنحاء المملكة كافة.وأفاد أن منصة "إحسان" حظيت بالعديد من المشاركات الفاعلة بين الأفراد ورجال الأعمال والقطاع الخاص والقطاعين الحكومي وغير الربحي؛ من خلال تبرعات سخيّة وإسهامات مجتمعية؛ عادت بالأثر الإيجابي على حياة المستفيدين، كما يأتي إطلاق الحملة من منطلق تعزيز ثقافة التبرع والتكاتف المجتمعي بما يتواكب مع مستهدفات رؤية السعودية 2030؛ تعظيمًا لأثر الأعمال الخيرية والتنموية.ولفت المهندس الحسيني النظر إلى أنه سيتم نقل إطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الرابعة عبر بث مباشر على (قناة الإخبارية) ، فيما تواصل المنصة استقبال تبرعات المحسنين من الأفراد والشركات والمصارف والمانحين والموسرين خلال أيام هذا الشهر الفضيل من خلال التطبيق والموقع الإلكتروني (Ehsan.sa) وعبر الرقم الموحد: 8001247000.يُذكر أن منصة إحسان بدعم من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" تحظى برعاية مستمرة من القيادة الرشيدة لتمكين عملها وفق حوكمة متينة تشرف عليها 13 جهة حكومية، كما يشرف عليها لجنة شرعية تتأكد من امتثال أعمال المنصة إلى أحكام الشريعة الإسلامية، وبلغ وصول إجمالي تبرعات المنصة حتى الآن إلى أكثر من 5 مليارات ريال استفاد منها أكثر من 4.8 ملايين مستفيد من مختلف المجالات الخيرية والتنموية.