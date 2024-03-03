أمانة العاصمة المقدسة تُطلق الدليل الإرشادي لمتعهدي الإعاشة بالحج والعمرة 2024

أ أ

أطلقت أمانة العاصمة المقدسة الإصدار الثاني لعام 2024م من الدليل الإرشادي لمتعهدي الإعاشة بالحج والعمرة.





إطلاق الدليل الإرشادي لمتعهدي الإعاشة بالحج والعمرة 2024



الاشتراطات الصحية في الوجبات الغذائية والعاملين ووسائل النقل



وتضمن الإصدار عددًا من الاشتراطات والإرشادات التي يترتب على متعهدي الإعاشة الالتزام بها واتباعها؛ لضمان تقديم أفضل الخدمات لضيوف بيت الله الحرام في مجال التغذية والإعاشة.وأوضحت الأمانة أن من أبرز الاشتراطات التي وردت في الدليل ضرورة حصول مقدمي خدمات الإعاشة والتغذية على الرخص النظامية الصادرة من الجهات الرسمية بحيث تكون سارية الصلاحية، مثل: رخصة البلدية والسجل التجاري ورخص الدفاع المدني.كما تضمن الدليل الاشتراطات الواجب توفرها في المباني المخصصة لإقامة مطابخ متعهدي الإعاشة.بالإضافة إلى التسجيل في المنصة الإلكترونية الخاصة بخدمات الإعاشة والتعاقد مع شركات ومؤسسات وحجاج الداخل وبعثات مكاتب شؤون حجاج الخارج، لتقديم خدمات الإعاشة وفق الاحتياجات والكميات المطلوبة وحسب رغبات الحجاج بموجب قوائم طعام يتم الالتزام بها.ونوهت أن دليل الاشتراطات الخاصة شمل الوجبات الغذائية المقدمة وطرق تحضيرها وتقديمها.كما شمل الاشتراطات الصحية الخاصة بالعاملين في تلك المطابخ والمنشآت الغذائية، وضرورة حصولهم على البطاقات الصحية النظامية، والشهادات التي تثبت خلوهم من الأمراض، وتدريبهم على أداء الاعمال الخاصة بالغذاء في مختلف مراحله.وكذلك اشتراطات وسائل النقل المخصصة لتلك الوجبات والعديد من الاشتراطات والالتزامات الواجب توفرها لمتعهدي الإعاشة بالحج والعمرة.