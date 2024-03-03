الأحد، 22 شعبان 1445 ، 03 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

أمانة العاصمة المقدسة تُطلق الدليل الإرشادي لمتعهدي الإعاشة بالحج والعمرة 2024

أمانة العاصمة المقدسة
إطلاق الدليل الإرشادي لمتعهدي الإعاشة بالحج والعمرة.
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أطلقت أمانة العاصمة المقدسة الإصدار الثاني لعام 2024م من الدليل الإرشادي لمتعهدي الإعاشة بالحج والعمرة.

إطلاق الدليل الإرشادي لمتعهدي الإعاشة بالحج والعمرة 2024اضافة اعلان

 وتضمن الإصدار عددًا من الاشتراطات والإرشادات التي يترتب على متعهدي الإعاشة الالتزام بها واتباعها؛ لضمان تقديم أفضل الخدمات لضيوف بيت الله الحرام في مجال التغذية والإعاشة.
 وأوضحت الأمانة أن من أبرز الاشتراطات التي وردت في الدليل ضرورة حصول مقدمي خدمات الإعاشة والتغذية على الرخص النظامية الصادرة من الجهات الرسمية بحيث تكون سارية الصلاحية، مثل: رخصة البلدية والسجل التجاري ورخص الدفاع المدني.
كما تضمن الدليل الاشتراطات الواجب توفرها في المباني المخصصة لإقامة مطابخ متعهدي الإعاشة.
بالإضافة إلى التسجيل في المنصة الإلكترونية الخاصة بخدمات الإعاشة والتعاقد مع شركات ومؤسسات وحجاج الداخل وبعثات مكاتب شؤون حجاج الخارج، لتقديم خدمات الإعاشة وفق الاحتياجات والكميات المطلوبة وحسب رغبات الحجاج بموجب قوائم طعام يتم الالتزام بها.

الاشتراطات الصحية في الوجبات الغذائية والعاملين ووسائل النقل

 ونوهت أن دليل الاشتراطات الخاصة شمل الوجبات الغذائية المقدمة وطرق تحضيرها وتقديمها.
كما شمل الاشتراطات الصحية الخاصة بالعاملين في تلك المطابخ والمنشآت الغذائية، وضرورة حصولهم على البطاقات الصحية النظامية، والشهادات التي تثبت خلوهم من الأمراض، وتدريبهم على أداء الاعمال الخاصة بالغذاء في مختلف مراحله.
وكذلك اشتراطات وسائل النقل المخصصة لتلك الوجبات والعديد من الاشتراطات والالتزامات الواجب توفرها لمتعهدي الإعاشة بالحج والعمرة.

اقرأ أيضا

3 بلاغات عن مفقودين في أسبوع.. و"إنجاد" يتحرك

أهم 10 هذا الصباح.. أهلية حساب المواطن ودولة أوروبية تلغي تأشيرة الدخول للمواطنين

درجات الحرارة.. بريدة الأقل اليوم بـ 7 ومكة الأعلى بـ 34 مئوية

عاجل.. الإجازات المطوّلة في الفصل الدراسي الثالث وعدد أيام الدراسة خلال رمضان

أمطار غزيرة وبرد.. "الحصيني" يُحذر سكان هذه المناطق من طقس الـ24 ساعة القادمة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

المباسط الموسمية 11:43 ص الأربعاء، 28 فبراير 2024

استعدادات رمضان.. أمانة مكة تبدأ استقبال طلبات المباسط الموسمية

طريق جدة مكة المكرمة المباشر 9:49 ص الجمعة، 16 فبراير 2024

يختصر المسافة إلى 35 دقيقة.. تعرف على فوائد طريق جدة مكة المباشر

أخبار السعودية 4:53 م الثلاثاء، 13 فبراير 2024

أخبار السعودية.. 13 قرارًا مهمًا لمجلس الوزراء وحساب المواطن يرد على البنوك بهذا الإجراء