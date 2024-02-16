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يختصر المسافة إلى 35 دقيقة.. تعرف على فوائد طريق جدة مكة المباشر

طريق جدة مكة المكرمة المباشر
الجاسر يستمع إلى شرح لمراحل تنفيذ طريق جدة مكة المباشر
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تفقد وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، مراحل تنفيذ مشروع طريق جدة مكة المكرمة المباشر.اضافة اعلان

الجاسر يتفقد مشروع طريق جدة مكة المباشر


ونقل الجاسر، أمس الخميس، شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وذلك أثناء وقوفه اليوم على مراحل تنفيذ مشروع طريق جدة مكة المكرمة المباشر، ونوه بالعناية الفائقة التي توليها القيادة الرشيدة للحرمين الشريفين وخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والعمار والزوار.
كما تفقد الجاسر يرافقه رئيس الهيئة العامة للطرق المكلف المهندس بدر الدلامي على سير عمل المشروع ومراحل الإنجاز التي تم تسليمها 1-2-3، حيث تم إنجاز 51 كم من الطريق وفتحه للاستخدام العام، فيما يجري حاليًا تنفيذ المتبقي وهو 11 كم.
ووجه الجاسر أثناء جولته الميدانية بتكثيف الأداء والجهود، موضحًا أهمية هذا الطريق الحيوي، الذي سيختصر المسافة عند اكتماله بين مطار الملك عبدالعزيز ومدينة مكة المكرمة إلى 35 دقيقة.

أهمية طريق جدة مكة المكرمة المباشر


وبين الجاسر أن طريق جدة مكة المباشر سيسهم في تخفيف الازدحام عن محافظة جدة، ونقل حركة سفر المركبات من طريق الحرمين إلى خارج النطاق العمراني، كما شاهد خلال جولته شرحًا مفصلًا حيال طريقة تنفيذ المشروع وأحدث التقنيات ومعدّات المسح والتقييم المستخدمة لحماية الطريق وتعزيز مستوى الجودة والسلامة والارتقاء بالخدمات المقدمة وتسهيل انسيابية الحركة المرورية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق المنبثقة من الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.


‏يذكر أن مشروع تنفيذ طريق جدة/ مكة المكرمة المباشر يربط عدد من المحافظات والمراكز في طريقه، مثل محافظة الجموم ومركز جدة، كما يربط عدد من التقاطعات الحيوية ويخدم ضيوف الرحمن الراغبين بأداء مناسك الحج والعمرة، كما يخدم أهالي وزوّار منطقة مكة المكرمة، ويدعم الطريق الحركة التجارية والاقتصادية والسياحية بالمنطقة، ويربط بين عدد من المدن والمحافظات والمراكز.

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