اليوم.. إدارة تعليم القريات تعلّق الدراسة الحضورية بجميع مدارس المحافظة

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أعلنت إدارة تعليم القريات تعليق الدراسة الحضورية اليوم الأحد بمدارس المحافظة ، على أن يكون الدوام عن بُعد عبر منصة “مدرستي“.





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جامعة الطائف



تعليم الباحة



وذكر المتحدث الرسمي باسم إدارة تعليم القريات الأستاذ علي العطشان : بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وما أقرته لجنة تعليق الدراسة وحرصًا على سلامة الجميع؛ تقرر تعليق الدراسة الحضورية اليوم الاحد الموافق ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٥ هـ.وتابع : سيكون الدوام اليوم عن بُعد عبر منصة “مدرستي” لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس .في وقت سابق، أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الطائف تعليق الدراسة الحضورية اليوم بمدارس الطائف والمحافظات التابعة لها تعليمياً, واستمرارها عبر منصة مدرستي.كما أعلنت جامعة الطائف تعليق الدراسة الحضورية في المقر الرئيس بالحوية وجميع الفروع التابعة لها، وستكون الدراسة عبر منظومة "البلاك بورد".وأوضحتا أن التعليق جاء بناءً على الحالة الجوية التي تشهدها المنطقة, وعلى التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد والجهات المعنية, وذلك حفاظاً على سلامة جميع الطلبة والهيئات التعليمية والإدارية بالجامعة والمدارس ومكاتب التعليم.علّقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة, الإدارة العامة للتعليم بمحافظة المخواة الدراسة اليوم الأحد، في جميع مدارس محافظات ومراكز المنطقة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.وأوضحت الإدارة أن القرار جاء بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد عن الحالة الجوية التي ستشهدها المنطقة اليوم، وحرصاً على سلامة الجميع؛ ليصبح الدوام -عن بعد- عبر منصة مدرستي للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس.