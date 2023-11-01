"أمن الرياض" يضبط امرأة ظهرت في محتوى مرئي مخالف

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ضبطت دوريات الأمن بمنطقة الرياض امرأة ظهرت في محتوى مرئي أثناء تعطبلها حركة المرور في أحد الشوارع العامة ومخالفة الآداب العامة.





الإجراءات النظامية: اضافة اعلان





العثور على 400 بدلة عسكرية بمحال مخالفة





اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين



دوريات الأمن بمنطقة الرياض تضبط امرأة لتعطيلها حركة المرور ومخالفة الآداب العامة. pic.twitter.com/dTDAWmnWvN November 1, 2023

وأوضحت أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقها وإحالتها إلى النيابة العامة.في وقت سابق، ضبطت اللجنة الأمنية، لمراقبة محال بيع وخياطة الملابس العسكرية بمنطقة الرياض، 200 رتبة عسكرية.وصادرت الهيئة 400 بدلة عسكرية بمحال مخالفة، وأغلقت محلين لبيع وخياطة الملابس مخالفين في الرياض.جاء ذلك خلال الجولات التفتيشية والرقابية التي تنفذها اللجنة الأمنية بشكل مستمر بناءً على توجيهات ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة, لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.الجولة التفتيشية تمت بمشاركة هذه الجهاتيذكر أن الجولة التفتيشية نفذت بمشاركة مكتب العمل بمنطقة الرياض، ووزارة الحرس الوطني, ووزارة التجارة، وشرطة المنطقة، ورئاسة أمن الدولة، وأمانة المنطقة، وجوازات المنطقة.