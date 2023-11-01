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بعد تعطيلها حركة المرور

"أمن الرياض" يضبط امرأة ظهرت في محتوى مرئي مخالف

الأمن السعودي
الأمن
أ أ

ضبطت دوريات الأمن بمنطقة الرياض امرأة ظهرت في محتوى مرئي أثناء تعطبلها حركة المرور في أحد الشوارع العامة ومخالفة الآداب العامة.

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وأوضحت أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقها وإحالتها إلى النيابة العامة.

العثور على 400 بدلة عسكرية بمحال مخالفة


في وقت سابق، ضبطت اللجنة الأمنية، لمراقبة محال بيع وخياطة الملابس العسكرية بمنطقة الرياض، 200 رتبة عسكرية.

 وصادرت الهيئة 400 بدلة عسكرية بمحال مخالفة، وأغلقت محلين لبيع وخياطة الملابس مخالفين في الرياض.

اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين

 جاء ذلك خلال الجولات التفتيشية والرقابية التي تنفذها اللجنة الأمنية بشكل مستمر بناءً على توجيهات ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة, لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

الجولة التفتيشية تمت بمشاركة هذه الجهات

 يذكر أن الجولة التفتيشية نفذت بمشاركة مكتب العمل بمنطقة الرياض، ووزارة الحرس الوطني, ووزارة التجارة، وشرطة المنطقة، ورئاسة أمن الدولة، وأمانة المنطقة، وجوازات المنطقة.



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