إنذار برتقالي.. تنبيه عاجل من أمطار على مكة وهذه المناطق حتى 10 مساءً

نبه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، بالإنذار
البرتقالي، من هطول أمطار متوسطة على أجزاء من منطقة مكة، تبدأ من الساعة العاشرة
صباحًا، وتستمر حتى الساعة 10 مساءً.
وأفاد بأن أهم التغييرات رياح شديدة السرعة، شبه انعدام في مدى الرؤية، تساقط البرد، جريان السيول، صواعق رعدية
وتشمل هذه التأثيرات الطائف، والعرضيات، الخرمة، الموية، تربة، رنية.
الإنذار البرتقالي - #منطقة_مكة_المكرمة - #الخرمة #المويه #تربة ...+0— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) November 17, 2023
للتفاصيل https://t.co/WKaAwiQ7uv #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/OuPddkolaw
أمطار متوسطة على عسير والباحةونبه المركز، بالإنذار البرتقالي، من هطول أمطار
متوسطة على أجزاء من منطقة عسير وأجزاء من منطقة الباحة، تبدأ من الساعة 12 ظهرًا،
وتستمر حتى الساعة 9 مساءً.
الإنذار البرتقالي - #منطقة_عسير - #المجاردة #بارق #رجال_المع ...+0— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) November 17, 2023
للتفاصيل https://t.co/yc9UWjyDcw #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/SvNY5c7YTH
وأفاد بأن أهم التغييرات رياح شديدة السرعة، شبه انعدام في مدى الرؤية، تساقط البرد، جريان السيول، صواعق رعدية.
وتشمل هذه التأثيرات في عسير: "المجاردة، بارق، رجال ألمع، محايل".
بينما تشمل في الباحة: "الحجرة، المخواة، فرعة غامد الزناد، قلوة".
الإنذار البرتقالي - #منطقة_الباحة - #الحجرة #المخواة ...+1— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) November 17, 2023
للتفاصيل https://t.co/HTwrhbIgsM #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/QzBitQYE7K