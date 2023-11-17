الجمعة، 03 جمادى الأولى 1445 ، 17 نوفمبر 2023

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إنذار برتقالي.. تنبيه عاجل من أمطار على مكة وهذه المناطق حتى 10 مساءً

أمطار المملكة 10
أمطار على مكة وبعض المناطق حتى 10 مساءً
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نبه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، بالإنذار البرتقالي، من هطول أمطار متوسطة على أجزاء من منطقة مكة، تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا، وتستمر حتى الساعة 10 مساءً.اضافة اعلان
وأفاد بأن أهم التغييرات رياح شديدة السرعة، شبه انعدام في مدى الرؤية، تساقط البرد، جريان السيول، صواعق رعدية
وتشمل هذه التأثيرات الطائف، والعرضيات، الخرمة، الموية، تربة، رنية.


أمطار متوسطة على عسير والباحة

ونبه المركز، بالإنذار البرتقالي، من هطول أمطار متوسطة على أجزاء من منطقة عسير وأجزاء من منطقة الباحة، تبدأ من الساعة 12 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 9 مساءً.

وأفاد بأن أهم التغييرات رياح شديدة السرعة، شبه انعدام في مدى الرؤية، تساقط البرد، جريان السيول، صواعق رعدية.
وتشمل هذه التأثيرات في عسير: "المجاردة، بارق، رجال ألمع، محايل".
بينما تشمل في الباحة: "الحجرة، المخواة، فرعة غامد الزناد، قلوة".

أمطار رعدية على الشرقية

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من المنطقة الشرقية مع انخفاض في درجات الحرارة.

سحب ممطرة على 4 مناطق

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، والباحة، تمتد الى مرتفعات مكة المكرمة.

تكون الضباب على 6 مناطق

كما يتوقع تكون الضباب على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، الحدود الشمالية، والجوف.

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