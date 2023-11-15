الأربعاء، 01 جمادى الأولى 1445 ، 15 نوفمبر 2023

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إنذار برتقالي.. تنبيه عاجل من أمطار متوسطة على الرياض حتى 11 مساءً

أمطار المملكة 3
هطول أمطار متوسطة على الرياض حتى 11 مساءً.
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نبه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، بالإنذار البرتقالي، من هطول أمطار متوسطة على أجزاء من منطقة الرياض، تستمر حتى الساعة 11 مساءً.اضافة اعلان
ويشمل التحذير: الدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات والدوادمي والرين والقويعية وعفيف والزلفى والغاط والمجمعة وشقراء.


أمطار متوسطة على المدينة

كما نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار متوسطة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها رياحًا شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، على المدينة المنورة.
 وبين المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الواحدة ظهرًا.

توقعات بتقلبات جوية

وتوقَّع المركز الوطني للأرصاد، في تقرير له، استمرار التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة بدءًا من الاثنين الماضي وتستمر حتى يوم الخميس القادم.
ونبه المركز من هطول أمطار رعدية متوسطة مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كم / ساعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة جازان (جيزان، صبيا، أبو عريش، بيش، فيفا، الريث، الدائر، أحد المسارحة، فرسان، الطوال، صامطة، ضمد، الحرث، هروب العيدابي).

رياح نشطة وأتربة

وتشمل الحالة منطقة عسير (أبها، خميس مشيط، بيشة، سراة عبيد، أحد رفيدة، الحرجة، النماص، بلقرن، المجاردة، محايل، بارق، تنومه، الربوعة، رجال ألمع، ظهران الجنوب، طريب).
ومنطقة الباحة (الباحة، بلجرشي، المندق، القرى، قلوة، المخواة، بني حسن، الحجرة، غامد الزناد).
ومنطقة مكة المكرمة (العاصمة المقدسة، الطائف، الجموم، الكامل، أضم، العرضيات، ميسان).
ومنطقة الرياض (العاصمة الرياض، الخرج، المزاحمية، رماح، مرات، الحريق).

تأثيرات الحالة الجوية

وحذر المركز الوطني من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تشمل تأثيراتها رياح هابطة شديدة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كم/ساعة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى جريان للسيول وتساقط البرد، وذلك على:
منطقة الباحة (الباحة، بلجرشي، المندق، القرى، قلوة، المخواة، بني حسن، الحجرة، غامد الزناد).
ومنطقة مكة المكرمة (العاصمة المقدسة، الطائف، الجموم، الكامل، أضم العرضيات، ميسان).

أمطار رعدية غزيرة

وأشار المركز في تقريره إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة يومي الثلاثاء والأربعاء على منطقة مكة المكرمة (جدة، بحرة، رابغ، خليص، الليث، القنفذة).
ومنطقة القصيم (بريدة، عنيزة، الرس، البكيرية، الأسياح، رياض الخبراء، عقلة الصقور، البدائع، النبهانية، ضرية، المذنب).
والمنطقة الشرقية (حفر الباطن، الخفجي، قرية العليا، النعيرية).
في حين تتأثر يومي الأربعاء والخميس منطقة الشرقية (الجبيل، الدمام، بقيق، الأحساء، العديد، الخبر).
ومنطقة الرياض (شقراء، الدوادمي عفيف، ثادق، الغاط، الزلفي، المجمعة، القويعية).
ومكة المكرمة (الخرمة وتربة ورنية والموية).
وبيّن المركز الوطني أن التوقعات الأولية تشير، بمشيئة الله، إلى استمرار الحالة المطرية على معظم مناطق المملكة حتى منتصف الأسبوع المقبل، داعيًا الجميع باتباع تعليمات الجهات المعنية، ومتابعة معلومات الطقس عبر خدمات المركز وقنواته الإعلامية.

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