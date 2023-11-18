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حتى هذا الموعد.. تحذير عاجل لـ"الأرصاد" من حالة مطرية غزيرة بالمملكة

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أمطار الرياض
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حذر المركز الوطني للأرصاد من حالة مطرية متوقعة على معظم مناطق المملكة تستمر حتى الثلاثاء المقل.
حالة مطرية غزيرة على معظم الأنحاءاضافة اعلان
في تصريحات لـ"الإخبارية"، قال متحدث المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني: إنه من المتوقع في الأسبوع المقبل زيادة فرص هطول الأمطار على العاصمة ومناطقها بين غزيرة ومتوسطة.

سيول وأمطار وبرد حتى مساء اليوم

وأشار إلى تحذير من أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة مع تساقط البرد، قد تتسبب بجريان السيول، وتستمر حتى الساعة 11 مساءً من اليوم السبت على الرياض والمدينة والقصيم.

أمطار رعدية على الشرقية وضباب في 6 مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقة الحدود الشمالية والشرقية مع انخفاض في درجات الحرارة.

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، والباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.


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