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أقلها 3 بالقريات.. استمرار انخفاض درجات الحرارة بمعظم الأنحاء

درجات الحرارة - الشتاء
درجات الحرارة
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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، أنه سجل انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.
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درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 29 في مكة المكرمة وجازان وشرورة، وأقلها 3 درجات في القريات شمال المملكة.
وأضاف أنه سجل اليوم، 28 درجة في القنفذة، و27 في جدة و23 في المدينة المنورة، و21 في الرياض.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
القريات 3، طريف وتبوك 4، وحائل ورفحاء 5، والسودة وعرعر والمجمعة 6، وبريدة وحفر الباطن والتنهات 7، والدهناء والصمان والدوادمي 8، والرياض والطائف 9 درجات مئوية.

أمطار غزيرة ورياح مغبرة

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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