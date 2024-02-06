أقلها 3 بالقريات.. استمرار انخفاض درجات الحرارة بمعظم الأنحاء

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أعلن
المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، أنه سجل انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة
على معظم أنحاء ومناطق المملكة.
درجات الحرارة العظمى وأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 29
في مكة المكرمة وجازان وشرورة، وأقلها 3 درجات في القريات شمال المملكة.
وأضاف أنه سجل اليوم، 28 درجة في القنفذة، و27 في جدة و23 في المدينة المنورة، و21 في الرياض.
درجات الحرارة الصغرىأما
درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
القريات 3، طريف وتبوك 4، وحائل ورفحاء 5، والسودة وعرعر والمجمعة 6، وبريدة وحفر الباطن والتنهات 7، والدهناء والصمان والدوادمي 8، والرياض والطائف 9 درجات مئوية.