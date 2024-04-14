عاجل ورسميًا.. انتهاء سريان صلاحية تأشيرة العمرة في هذا التاريخ

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حددت وزارة الحج والعمرة، موعد انتهاء صلاحية تأشيرات العمرة للمعتمرين القادمين من خارج المملكة، قبل موسم الحج للعام الجاري 1445هـ.

وكشفت الوزارة في ردها على عدد من الاستفسارات عبر منصة "إكس"، أن "صلاحية تأشيرة العمرة 3 أشهر من تاريخ إصدارها، على أن تنتهي بحد أقصى في 15 من ذي القعدة من كل عام هجري، وذلك بموجب التنسيق مع وزارة الخارجية السعودية".





فترة تأشيرة العمرة



حياكم الله

صلاحية التأشيرة: (3) أشهر من تاريخ إصدارها على أن تنتهي بحد أقصى في 15 ذو القعدة من كل عام هجري ، بموجب التنسيق مع وزارة الخارجية السعودية. دمتم بود — وزارة الحج والعمرة | العناية بالمستفيدين (@MOHU_Care) April 14, 2024

واعتُمد هذا التاريخ، متقدمًا بأسبوعين (14 يومًا) عن التاريخ المعلن سابقًا، حيث كانت الفترة المتاحة لتأشيرة العمرة سابقًا تستمر حتى تاريخ 29 من ذي القعدة، قبل أن يتم أخيرًا تحديد موعد انتهائها بتاريخ 15 من ذي القعدة بحد أقصى.ووفقًا لوزارة الحج والعمرة، فقد تم اعتماد تاريخ إصدار تأشيرة العمرة موعدًا لبدء سريان صلاحيتها (لمدة 3 أشهر)، بدلاً عما كان في السابق باعتماد مدة سريانها بـ3 أشهر اعتبارًا من تاريخ الدخول إلى المملكة.