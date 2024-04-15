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أفعال خادشة للحياء.. القبض على رجل وامرأة في الرياض

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القبض على رجل وامرأة
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أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنه إشارة إلى ظهور رجل وامرأة في محتوى مرئي متداول بأفعال خادشة للحياء
ذات إيحاءات جنسية وسلوكيات منافية للآداب العامة.اضافة اعلان

الإحالة إلى النيابة العامة

وأوضح الأمن العام، في بيان عبر منصة إكس : "أنه تم القبض عليهما وإيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
وفي وقت سابق، قبضت شرطة منطقة تبوك على سبعة مواطنين لارتكابهم مخالفات مرورية تمثلت في التفحيط والقيادة بتهور في مكان عام، وتعريض حياة الآخرين للخطر، ومن وثق ونشر محتوى مرئيا بذلـك لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
وأوضح الأمن العامن، في بيان عبر منصة إكس أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم. 
أيضا، قبضت شرطة محافظة جدة على المواطن ناصر هادي حمد آل صلاح لتحرشه بامرأة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

جريمة قتل:

ومؤخرًا، ألقت الشرطة بمنطقة الرياض، القبض على مواطن لقتله رجلاً وامرأة بإطلاق النار عليهما.
وجرى إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة. 
ونشر الأمن العام عبر حسابه في منصة "إكس"، صورة للمتهم والسلاح المستخدم في الجريمة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول ملابسات الحادث.

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