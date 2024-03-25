الإثنين، 15 رمضان 1445 ، 25 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

أعلاها 33 وأقلها 7.. درجات الحرارة اليوم الاثنين 15 رمضان

درجات الحرارة - الشتاء
درجات الحرارة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، أنه سجل انخفاضًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.

* درجات الحرارة العظمى اضافة اعلان

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 33 في شرورة، وأقلها 7 درجات في طريف شمال المملكة.
وأضاف أنه سجل اليوم، 32 درجة في القنفذة، و30 في مكة المكرمة، و24 درجة في المدينة المنورة و23 في الرياض.

* درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
طريف 7، والقريات والسودة 8، والسودة، وسكاكا وحائل وعرعر 10، والدوادمي 13، وأبها والعلا 14 درجة مئوية.

أمطار غزيرة ورياح مغبرة

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.

اقرأ أيضا

عاجل.. خطوات التسجيل الإلكتروني للطلبة المستجدين في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال

تعليق الدراسة الحضورية في هذه المدارس والكليات اليوم

اليوم بدء التسجيل للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد

انفجار شمسي.. مخاوف من عاصفة مغناطيسية تضرب الأرض اليوم

عاجل.. النيابة العامة: السجن 10 سنوات وغرامة مليوني ريال لمن يقوم بهذا الأمر الخاص بالأرصاد

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

درجات الحرارة - الشتاء 10:18 ص الأحد، 03 مارس 2024

درجات الحرارة.. بريدة الأقل اليوم بـ 7 ومكة الأعلى بـ 34 مئوية

درجات الحرارة - درجة الحرارة - الصيف 11:53 ص الخميس، 29 فبراير 2024

درجات الحرارة.. القريات تُسجل الصفر المئوي ومكة الأعلى بـ 35 مئوية

درجات الحرارة - الشتاء 2:51 م الأربعاء، 28 فبراير 2024

أجواء باردة.. طريف تسجل أقل درجة حرارة اليوم بالمملكة

درجات الحرارة - الشتاء 1:11 م الثلاثاء، 27 فبراير 2024

أقلها 3 وأعلاها 33.. انخفاض ملحوظ لدرجات الحرارة المسجلة اليوم