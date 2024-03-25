أعلاها 33 وأقلها 7.. درجات الحرارة اليوم الاثنين 15 رمضان

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أعلن
المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، أنه سجل انخفاضًا في درجات الحرارة على معظم
أنحاء ومناطق المملكة.
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درجات الحرارة العظمى وأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 33
في شرورة، وأقلها 7 درجات في طريف شمال المملكة.
وأضاف أنه سجل اليوم، 32 درجة في القنفذة، و30 في مكة المكرمة، و24 درجة في المدينة المنورة و23 في الرياض.
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درجات الحرارة الصغرىأما
درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
طريف 7، والقريات والسودة 8، والسودة، وسكاكا وحائل وعرعر 10، والدوادمي 13، وأبها والعلا 14 درجة مئوية.