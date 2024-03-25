أعلاها 33 وأقلها 7.. درجات الحرارة اليوم الاثنين 15 رمضان

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، أنه سجل انخفاضًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.





* درجات الحرارة العظمى



* درجات الحرارة الصغرى



أمطار غزيرة ورياح مغبرة



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 33 في شرورة، وأقلها 7 درجات في طريف شمال المملكة.وأضاف أنه سجل اليوم، 32 درجة في القنفذة، و30 في مكة المكرمة، و24 درجة في المدينة المنورة و23 في الرياض.أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:طريف 7، والقريات والسودة 8، والسودة، وسكاكا وحائل وعرعر 10، والدوادمي 13، وأبها والعلا 14 درجة مئوية.وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.