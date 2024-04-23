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الأحوال المدنية: 3 فئات مستفيدة من خدمة تقدير

بطاقة الهوية الوطنية - ابشر - الاحوال المدنية
الأحوال المدنية
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أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أن خدمة تقدير هي خدمة مخصصة للمواطنين والمواطنات الغير قادرين على زيارة مكاتب الأحوال المدنية ويتم خلالها تقديم خدمات الهوية الوطنية لهم في أماكن تواجدهم .اضافة اعلان

الفئات المستفيدة من الخدمة

- كبار السن
- ذوي الإعاقة الغير قادرين على زيارة مكاتب الأحوال المدنية
- المرضى

 وصف الخدمة:

تتمثل في زيارة موظف أو موظفة الأحوال المدنية لمكان تواجد طالب الخدمة وتقديم خدمات الهوية الوطنية لهم
كإصدار أول أو تجديد أو بدل مفقود أو تالف لبطاقة الهوية الوطنية بكل يسر وسهولة.
طريقة التقديم على الخدمة:
يمكن للمواطنين والمواطنات أو ذويهم طلب الخدمة من خلال منصة وزارة الداخلية الإلكترونية
كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عن ضوابط تسجيل الأسماء في المملكة.
وقال حساب العناية بالعملاء، على منصة "إكس"، اليوم الجمعة، إنه لا توجد قائمة أسماء محددة، إنما هناك معايير لاختيار الأسماء".

5 ضوابط لتسجيل الأسماء

وحددت الأحوال المدنية، عبر إنفوجراف، 5 ضوابط لتسجيل الأسماء، وجاءت كالتالي:
1 - يمنع تسجيل الاسم بالألقاب، مثل: "السيد".
2 - يسمح تسجيل الأسماء المتعارف عليها عند العرب والدارجة بالمجتمع، مثل: (الوليد، العنود).
3 - لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة، مثل: "قمر الزمان".
4 - لا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم، مثل: "المعروف بكذا".
5 - يمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية، مثل: "عبد الرسول".

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