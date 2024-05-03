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"البيئة": المهلة المجانية لترقيم الإبل تنتهي في هذا التوقيت

ترقيم الإبل 2
ترقيم الإبل
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 أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن تبقي (30) يومًا على انتهاء مهلة ترقيم الإبل، والتي تنتهي بنهاية شهر مايو الجاري.اضافة اعلان
وقامت بدعوة مُلّاك الإبل إلى اغتنام ما تبقى من المهلة المجانية لتسجيل إبلهم إلكترونيًا.

عدم ترقيم الإبل يُعرّض مُلّاكها للعقوبة والغرامة

 وأوضحت الوزارة أن عدم ترقيم الإبل يُعرّض مُلّاكها للعقوبة والغرامة المالية وفقًا لجدول المخالفات وتحديد العقوبات.
بالإضافة إلى أن الأنظمة تمنع تداول، أو بيع، أو شراء، أو نقل ملكية الإبل غير المرقّمة، مؤكدة أن الترقيم يضمن لهم حفظ حقوقهم والتمتع بالمزايا والخدمات المقدّمة لهم.

7 فوائد لترقيم الإبل

 وأشارت الوزارة إلى الفوائد العديدة لترقيم الإبل؛ ومنها:
- أنه يُمكّنها من تنفيذ خططها لتحسين الإنتاج الحيواني في المملكة.
- يساعدها على مكافحة الأوبئة والأمراض الحيوانية حال حدوثها.
- يوفّر العديد من المزايا والفوائد لمُلّاك الإبل، حيث يسهم في تأصيل سُلالات الحيوانات في المملكة وبناء رؤية شاملة عنها.
- يتيح قاعدة بيانات دقيقة للإبل في المملكة؛ تُسهّل إجراءات نقل ملكيتها.
- يساعد الترقيم على رصد أعداد، وأنواع، وأجناس الإبل وتوزيعها الجغرافي.
- تمكين مُلاك الإبل من توثيق ثرواتهم الحيوانية في سجلات الوزارة.
- يسهم في ضبط حركة الإبل السائبة وتقليل تسبّبها في الحوادث على طرق المرور السريع، وتسببها في إتلاف الممتلكات.


 وبينت الوزارة أن التقدم لطلب خدمة الترقيم، يتم من خلال الدخول إلى منصة "نما" الإلكترونية عبر الرابط التالي (من هنا).
فيما يمكن الاطلاع على جدول العقوبات الغرامات المالية، من خلال الرابط التالي: (من هنا).
 يُشار إلى أن الوزارة أطلقت في وقتٍ سابق، خدمة طلب ترقيم الثروة الحيوانية وتسجيلها إلكترونيًا؛ للمساهمة في توفير بيانات دقيقة عنها في جميع مناطق المملكة، مما ينعكس إيجابًا على أهميتها الاقتصادية، والبيئية، والحيوية.

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