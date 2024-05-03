"البيئة": المهلة المجانية لترقيم الإبل تنتهي في هذا التوقيت

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أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن تبقي (30) يومًا على انتهاء مهلة ترقيم الإبل، والتي تنتهي بنهاية شهر مايو الجاري.

وقامت بدعوة مُلّاك الإبل إلى اغتنام ما تبقى من المهلة المجانية لتسجيل إبلهم إلكترونيًا.





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