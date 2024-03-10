36 في مكة.. ارتفاع طفيف لدرجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد 29 من شعبان، أنه سجل ارتفاعًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.





درجات الحرارة العظمى



درجات الحرارة الصغرى



أمطار غزيرة ورياح مغبرة



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 36 في مكة المكرمة والقنفذة، وأقلها 6 درجات في طريف شمال المملكة.وأضاف أنه سجل اليوم، 33 درجة في المدينة والقنفذة وشرورة وينبع، و32 في جدة وجازان، و30 درجة في الرياض والدوادمي ونجران والخرج والعلا والتنهات والصمان والدهناء.أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:طريف 6، والسودة والقريات 8، وسكاكا 9، وعرعر 10، وحائل وتبوك 12 درجة مئوية.وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.