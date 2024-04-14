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عاجل.. مواعيد اختبارات الفصل الدراسي الثالث لجميع الطلاب

اختبارات الفصل الدراسي الأول
اختبارات- أرشيفية
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أعلنت وزارة التعليم، مواعيد اختبارات الفصل الدراسي الثالث للطلاب والطالبات، للعام الدراسي الحالي 1445هـ. بمدارس التعليم العام بمناطق ومحافظات المملكة.اضافة اعلان
ويؤدي أكثر من 6 ملايين في مختلف الصفوف بدءًا من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي، الاختبارات في أكثر من 33 ألف مدرسة على مستوى المملكة.

اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثالث

تنطلق الأحد 144/10/12هـ/ الموافق 21/4/2024م، اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثالث. 

الاختبارات العملية والشفهية

تنطلق الاختبارات العملية والشفهية يوم الثلاثاء 1445/11/20هـ/ الموافق 2024/5/28م.

الاختبارات النهائية التحريرية

تنطلق الاختبارات النهائية التحريرية يوم الثلاثاء 1445/11/27هـ/ الموافق 4 يونيو 2024م.

التقويم الدراسي للعام 1445ھ 

ويشتمل التقويم الدراسي للعام 1445ھ على ثلاثة فصول دراسية، و38 أسبوعًا دراسيًا؛ بواقع 180 يومًا دراسيًا، و60 يومًا من الإجازات المتنوعة أثناء العام الدراسي إلى جانب 68 يومًا عدد أيام الإجازة الصيفية كاملة.

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