عاجل.. مواعيد اختبارات الفصل الدراسي الثالث لجميع الطلاب

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أعلنت وزارة التعليم، مواعيد اختبارات الفصل الدراسي الثالث للطلاب والطالبات، للعام الدراسي الحالي 1445هـ. بمدارس التعليم العام بمناطق ومحافظات المملكة.

ويؤدي أكثر من 6 ملايين في مختلف الصفوف بدءًا من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي، الاختبارات في أكثر من 33 ألف مدرسة على مستوى المملكة.





اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثالث



الاختبارات العملية والشفهية



الاختبارات النهائية التحريرية



التقويم الدراسي للعام 1445ھ



تنطلق الأحد 144/10/12هـ/ الموافق 21/4/2024م، اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثالث.تنطلق الاختبارات العملية والشفهية يوم الثلاثاء 1445/11/20هـ/ الموافق 2024/5/28م.تنطلق الاختبارات النهائية التحريرية يوم الثلاثاء 1445/11/27هـ/ الموافق 4 يونيو 2024م.ويشتمل التقويم الدراسي للعام 1445ھ على ثلاثة فصول دراسية، و38 أسبوعًا دراسيًا؛ بواقع 180 يومًا دراسيًا، و60 يومًا من الإجازات المتنوعة أثناء العام الدراسي إلى جانب 68 يومًا عدد أيام الإجازة الصيفية كاملة.