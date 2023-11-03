9077 شهيدًا.. قوات الاحتلال تقصف مستشفى القدس في غزة بالفسفور الأبيض

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قصفت
قوات الاحتلال الصهيوني مستشفى القدس في منطقة تل الهوا جنوب قطاع غزة بالفسفور
الأبيض المحرم دوليًا.
60 قذيفة من الفسفور الأبيض وأفادت
مصادر طبية فلسطينية أن نحو 60 قذيفة من الفسفور الأبيض سقطت على مستشفى القدس
بمدينة غزة وبداخله جرحى ومرضى، تزامن ذلك مع قصف عنيف تعرض له المستشفى على مدار
الأيام الماضية وتهديدات للاحتلال بقصفه.
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استشهاد فلسطيني وفي ذات السياق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن
استشهاد فلسطيني وجرح أربعة في مدينة جنين بالضفة الغربية برصاص قوات الاحتلال التي
اقتحمت المدينة وسط إطلاق نار كثيف.
ارتفاع عدد الشهداءارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الصهيوني
المستمر على قطاع غزة إلى 9077 شهيدا.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 16 فلسطينيًا بينهم صحفي وعائلته في قصف عنيف استهدف مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
من جانبها ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن من بين شهداء العدوان الصهيوني 3760 طفلاً و2326 امرأة بالإضافة لإصابة 32 ألف بجروح مختلفة معظمهم من الأطفال والنساء.