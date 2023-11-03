9077 شهيدًا.. قوات الاحتلال تقصف مستشفى القدس في غزة بالفسفور الأبيض

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قصفت قوات الاحتلال الصهيوني مستشفى القدس في منطقة تل الهوا جنوب قطاع غزة بالفسفور الأبيض المحرم دوليًا.





60 قذيفة من الفسفور الأبيض اضافة اعلان



استشهاد فلسطيني



ارتفاع عدد الشهداء



مئات المرضى في خطر



وأفادت مصادر طبية فلسطينية أن نحو 60 قذيفة من الفسفور الأبيض سقطت على مستشفى القدس بمدينة غزة وبداخله جرحى ومرضى، تزامن ذلك مع قصف عنيف تعرض له المستشفى على مدار الأيام الماضية وتهديدات للاحتلال بقصفه.وفي ذات السياق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد فلسطيني وجرح أربعة في مدينة جنين بالضفة الغربية برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة وسط إطلاق نار كثيف.ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة إلى 9077 شهيدا.وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 16 فلسطينيًا بينهم صحفي وعائلته في قصف عنيف استهدف مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.من جانبها ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن من بين شهداء العدوان الصهيوني 3760 طفلاً و2326 امرأة بالإضافة لإصابة 32 ألف بجروح مختلفة معظمهم من الأطفال والنساء.في سياق متصل أعلنت مستشفى الشفاء -أكبر مستشفيات قطاع غزة- توقف مولد الكهرباء الرئيس عن العمل إثر نفاذ الوقود وعدم سماح قوات الاحتلال بإدخاله للأسبوع الرابع على التوالي مما يهدد حياة مئات الجرحى والمرضى للخطر.